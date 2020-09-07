Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса

Новости Беларуси. Анастасия Мирончик-Иванова стала лидером мирового сезона в прыжках в длину. Белоруска выиграла международный турнир в Австрии, показав результат экстра-класса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В своей лучшей попытке белорусская спортсменка улетела на 6 метров и 94 сантиметра. Серебряного призера, украинку Марину Бех-Романчук, Мирончик-Иванова опередила на 12 сантиметров. Успех в Австрии – не единичный победный всплеск нашей легкоатлетки. Совсем недавно она не знала равных на состязаниях во Франции.