Прямой эфир

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса

07 сентября 2020 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Анастасия Мирончик-Иванова стала лидером мирового сезона в прыжках в длину. Белоруска выиграла международный турнир в Австрии, показав результат экстра-класса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусскую спортсменку затравили в соцсетях за её позицию. Вот как она отреагировала

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса-1

В своей лучшей попытке белорусская спортсменка улетела на 6 метров и 94 сантиметра. Серебряного призера, украинку Марину Бех-Романчук, Мирончик-Иванова опередила на 12 сантиметров. Успех в Австрии – не единичный победный всплеск нашей легкоатлетки. Совсем недавно она не знала равных на состязаниях во Франции.

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир в Австрии. Белоруска показала результат экстра-класса-4

Следующим местом выступления прыгуньи будет Германия.

# Прыжки # Анастасия Мирончик-Иванова # Марина Бех-Романчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу
07 сентября 2020 17:53

«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»
07 сентября 2020 07:26

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

Баскетбол 3х3. Как прошёл финальный этап Palova-2020
05 сентября 2020 23:34

Баскетбол 3х3. Как прошёл финальный этап Palova-2020