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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

02 июля 2020 08:16
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Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка – это больше, чем национальная одежда.  

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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой-1

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой-3

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Очень горжусь, что у нас осталось такое творчество, как пошив вышиванок. Мне в ней очень комфортно. И я очень люблю Беларусь.  

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой-6

Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:  
Просто замечательно, это супер!   

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой-9

Каждый ромбик, каждый крестик имеет свое значение в белорусской вышиванке, но для Анастасии это все – ее любимая Беларусь.  

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«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой-12

Юлия Кохова, стилист:  
Вышиванка – это символ нашей Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта.  

«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой-15

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# Год малой родины # Анастасия Мирончик-Иванова # Сергей Иванов # Юлия Кохова # Фотофакт

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