«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка – это больше, чем национальная одежда.
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Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Очень горжусь, что у нас осталось такое творчество, как пошив вышиванок. Мне в ней очень комфортно. И я очень люблю Беларусь.
Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Просто замечательно, это супер!
Каждый ромбик, каждый крестик имеет свое значение в белорусской вышиванке, но для Анастасии это все – ее любимая Беларусь.
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Юлия Кохова, стилист:
Вышиванка – это символ нашей Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта.