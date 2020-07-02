«Вышиванка – символ Беларуси. А Настя – символ белорусского спорта». Оцените необычный образ Мирончик-Ивановой

Новости Беларуси. После тренировки Анастасию Мирончик-Иванову ждут земные дела. И совершенно не спортивные. Кардинальная смена образа: белорусская вышиванка – это больше, чем национальная одежда. Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:

Очень горжусь, что у нас осталось такое творчество, как пошив вышиванок. Мне в ней очень комфортно. И я очень люблю Беларусь.

Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:

Просто замечательно, это супер!

Каждый ромбик, каждый крестик имеет свое значение в белорусской вышиванке, но для Анастасии это все – ее любимая Беларусь. «В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья