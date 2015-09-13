«Гонка легенд» в «Раубичах» – уникальное биатлонное шоу, которое навсегда войдет в историю

Новости Беларуси. «Гонка легенд». Звезды мирового биатлона встретились на одной трассе в «Раубичах». На супер-спринт именитых атлетов из многих стран пригласила трехкратная чемпионка Олимпийских игр, обладательница Большого хрустального глобуса Дарья Домрачева. На неделе подготовку к соревнованиям знаменитых биатлонистов обсуждали и на встрече с Александром Лукашенко. «Гонка легенд» – это уникальная возможность для болельщиков встретить сразу столько кумиров, а для самих спортсменов – снова выйти на старт.

Чемпионские скорости, золотые выстрелы, звездные встречи и один биатлон на всех. «Гонка легенд», которая прошла в «Раубичах», стала самым значимым спортивным событием не просто страны – всего мира. Ведь впервые на планете в одном спринте сошлись такие звезды.

Более двух десятков олимпийских чемпионов и призеров. В «Раубичах» встретились даже не соперники – друзья из Беларуси, России, Австрии, Норвегии, Франции, Германии, Болгарии и Швеции. Это самые титулованные биатлонисты последних 20 лет, которые, к сожалению болельщиков, уже ушли из большого спорта. Среди них – Рикко Гросс, Свен Фишер, Ларс Бергер, Елена Зубрилова. Регалий, наград и званий каждый из них заслужил уже немало, поэтому выступают в этот раз за мир.

Симона Хаусвальд, чемпионка мира по биатлону (Германия):

Результат этой гонки не важен. Мы, звезды биатлона, собрались здесь ради мира, ведь он начинается в сердце каждого. И каждый может сделать что-нибудь, чтобы на земле был мир.

Зрительские трибуны заполнились задолго до начала, организаторам пришлось делать дополнительные билеты, ведь возможность увидеть сразу столько легендарных биатлонистов вместе болельщикам предоставилась уникальная. Ее подарила Дарья Домрачева. Именно она пригласила в «Раубичи» легендарных ветеранов спорта. Для них это возможность еще раз отстреляться «на ноль», обойти на несколько секунд соперника или пролететь трассу без штрафных кругов.

Рикко Гросс, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (Германия):

Это очень замечательная гонка. Спасибо Даше за ее приглашение. Я получил огромное удовольствие.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, обладатель Большого хрустального глобуса:

Спортсмены тоже получают удовольствие и очень целенаправленно выходят на старт, очень сконцентрированы на гонке. И, действительно, происходит настоящая борьба на трассах. Мне все нравится, нравится настроение наших болельщиков.

Сама Дарья в гонке участия не принимала – спортсменка выступила в качестве хозяйки праздника. На неделе трехкратная олимпийская чемпионка встретилась с президентом Беларуси.

Дарья Домрачева:

Людей будут полные трибуны. Будут размещены, кстати, два больших экранах на территории перед стадионом, где люди, даже которые приедут, просто захотят это настроение ощутить, гонку, они посмотрят не прямо на стрельбище – на больших экранах. То есть все будет, я думаю, очень приятно и хорошо.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Может, не надо ограничивать людей? Пусть они где-то и вдоль трассы побудут.

Дарья Домрачева:

Вдоль трассы – конечно. Это все у нас заготовлено. В том то и дело, что уже и на трассу раскуплены билеты.

Александр Лукашенко:

Главный наш болельщик – Дима Губерниев – приехал, приезжает?

Дарья Домрачева:

Обещал приехать. Всю ответственность за настроение возложим на его плечи.

А вот сами «Раубичи», которые встретили гостей, для многих стали открытием. Масштабную реконструкцию здесь задумали в 2010 году по поручению президента. И в 2014 году Республиканский центр олимпийской подготовки поменял свой облик: судейский павильон, новые лыжероллерные трассы, уникальный закрытый тир, гостиница, домики командных раздевалок и даже обновленные инженерные сети.

Анатолий Алябьев, олимпийский чемпион по биатлону (Россия):

В «Раубичах» можно провести, я говорю, чемпионат мира обязательно нужно, очередной чемпионат мира. Потому что все здесь есть: инфраструктура великолепная, восхищен строительством, то, что в Республике Беларусь вот это все делается. Для детей, для народа, для ветеранов, для населения.

Теперь «Раубичи» стали настоящим комплексом мирового масштаба. Гонку легенд посетили сразу 10 тысяч человек. Это даже больше, чем на аналогичном стадионе на Олимпийских играх в Сочи.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Я очарован, я такого не видел нигде. Понятно, что мы любим биатлон. Но ветеранский биатлон, летний биатлон. Здесь, по-моему, тысяч 10 на трибунах, если не больше. Конечно, такое фантастическое единение. Нас объединяет биатлон, нас – это белорусов, русских, украинцев, представителей Казахстана.

Александр Попов, олимпийский чемпион по биатлону:

«Раубичи» сейчас вышли на новую ступень, мировую ступень. Могут принимать соревнования самого высокого ранга. Конечно, когда в 1980 году был только один корпус, первый, маленький, лыжероллерная трасса была скромненькая, условия были небольшие для проведения тренировочных занятий. После реконструкции они преобразились, получили второе дыхание.

Кстати, всю экипировку спортсменам предоставил спортивный комплекс. Атлеты признаются: спринт прошел легко.

Хелена Экхольм, трехкратный чемпион мира по биатлону (Швеция):

Этот стадион – пожалуй, лучшее место, где я тренировалась. Все очень здорово: трасса, стрельбище, винтовки.

Сегодня в «Раубичах» собрались не просто звезды биатлона. Здесь мировые легенды всего спорта.

Кристоф Зуманн готовится к гонке. В Беларуси он впервые, поэтому, несмотря на плотный график, все-таки нашел время прогуляться по «Раубичам». Даже небольшая прогулка показала: в Беларуси к биатлону относятся серьезно.

Кристоф Зуманн, трехкратный олимпийский призер по биатлону (Австрия):

Я, когда узнал, что Даша – Герой Беларуси, очень удивился. Это здорово, что вы так цените биатлон. Вообще, Беларусь – прекрасная страна. Я помню из истории, что вы сильно пострадали во время войн. Теперь я вижу ухоженную отстроенную страну, и «Раубичи» просто потрясающие.

Биатлонисты на старт вышли дважды. Уже после эстафеты награждали чемпионов. И хотя дух соперничества присутствовал, биатлонисты с удовольствием делились своими победами.

И хотя Дарья Домрачева в соревнованиях не участвовала, но свою награду тоже получила. Европейский союз спортивных журналистов признал ее лучшей спортсменкой 2014 года.

«Гонка легенд» – одно из самых ярких спортивных фестивалей. И наверняка это грандиозное шоу попадет в историю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.