Масштабный полумарафон с участием 16099 человек прошел в Минске 13 сентября

Новости Беларуси. Центр Минска 13 сентября был отдан любителям спорта. В городе прошел самый масштабный за всю его историю полумарафон.

Каждый мог выбрать дистанцию по возможности, но самая продолжительная – 21 километр и 100 метров – пролегла по главным проспектам Минска.

Трасса прошла официальную сертификацию Международной ассоциации федераций легкой атлетики. Старт был дан у Дворца спорта. Помимо поумарафона состоялся легкоатлетический забег и корпоративный. 5 километров бежали и наши коллеги.

Елена Тиханович, СТВ:

Я положу на полочку. У меня дома над письменным столом есть полочка, где я храню все аккредитации с различных мероприятий, где я бываю. Кстати, это первая и, я надеюсь, не единственная медаль, которая будет у меня в коллекции. Она присоединится ко всем остальным.

Ирина Ромбальская, СТВ:

У меня есть корона королевы красоты. Я, пожалуй, положу туда, потому что она далась не намного легче.

Денис Гончаренко, СТВ:

Бежалось довольно легко, я ожидал, что будет тяжелее. Достопримечательности? Первое время я смотрел по сторонам, а потом уже, ближе к концу, стал уже думать о том, как побыстрее финишировать. Но, в целом, классный забег, мне понравилось. Мне кажется, я бы даже и 10 км пробежал.

Для иностранных участников мероприятия Министерство спорта и туризма отменило консульский сбор за визы. Сегодня по Минску бежали представители 32 стран. За главный приз Минского полумарафона соревновались даже участники Олимпийских игр.

Организаторы уже назвали точную цифру участников: 16 тысяч 99 человек. Некоторые из них по прежнему находятся на дистанции, преодолевая усталость в направлении финиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский полумарафон стал продолжением празднований Дня города в белорусской столице. В различных мероприятиях накануне приняли участие по некоторым оценкам около 350 тысяч человек. Самым притягательным зрелищем стал фейерверк. У стеллы «Минск – город-герой» пиротехнические изыски удивляли на протяжении 12 минут. При этом высота раскрытия залпов достигала 400 метров. Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу стало громким финалом праздника «Родной мой Минск – ты сердце Беларуси».