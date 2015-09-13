Полумарафон в Минске: десятки километров дистанции, более 16 тысяч участников и около 19 тысяч медалей

Новости Беларуси. Центр Минска 13 сентября был отдан любителям спорта. В городе прошел самый масштабный за всю его историю полумарафон. Каждый мог выбрать дистанцию по возможности, но основная – 21 километр и 100 метров – пролегла по главным проспектам Минска. Более 16 тысяч любителей бега и профессиональных атлетов стартовали у Дворца спорта. Были среди них и представители телеканала СТВ.

Слаженно, без фальстартов и четко по курсу. О направлении движения атлетов организаторы позаботились заблаговременно. Впервые уникальный живописный маршрут: здания в стиле модерн, тихий центр и удивительная панорама Троицкого предместья. Забег проходил по центральным проспектам столицы – Независимости и Победителей.

Схитрить, кстати, и уйти, что называется, в обход не получилось ни у кого. Здесь все как в большом спорте, да и в номера участников встроен специальный чип. Таймер запускается автоматически. Проследить за каждым можно в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но еще до начала самого масштабного за всю историю марафона стало ясно: никаких лазеек бегуны не ищут. Настроены исключительно на честную борьбу.

Увешанный орденами и медалями ветеран и узник концлагеря Александр Захарченко еще до старта успел пробежать несколько кружочков вокруг Дворца спорта. Говорит, форму поддерживать надо, как-никак спортсмен с полувековым стажем. Да и для здоровья полезно. В его то 86.

Александр Захарченко, участник марафона:

Спорт, физкультура – это будущее здоровье для всего нашего народа.

А эта редкие кадры. Зрители привыкли видеть их по ту сторону экрана, причем в деловых костюмах. Сегодня никаких галстуков. Вот звездный десант СТВ готовится постоять за честь канала, а потому к разминке особый подход.

Кристина Момот, СТВ:

Все сотрудники телеканала СТВ спортивные, к нам других не берут. Поэтому не важно, работаешь ты в спортивной редакции или в редакции утренних программ, все равно у нас люди все накачанные, тренированные, все готовы бежать.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Для нас, новостников, для тех, кто делает новости, конечно, это обязательный атрибут. Поэтому я думаю, что в беге мы дадим фору многих.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Нам главное сейчас размяться, получить этот заряд энергии. Мы уже победили, потому что вышли на старт. Я уверен, мы финишируем.

И все это время, пусть и не в студии, их продолжали снимать. Телеканал СТВ устроил свой марафон: прямые включения, самые свежие новости и только эксклюзивные интервью. Спортивная дирекция сработала слаженно. И даже к финишу ее представители пришли в числе первых.

Денис Гончаренко, СТВ:

Бежалось довольно легко, я ожидал, что будет тяжелее. Достопримечательности? Первое время я смотрел по сторонам, а потом уже, ближе к концу, стал уже думать о том, как побыстрее финишировать.

Три дистанции в 5 и 10 километров, а также полумарафонская в чуть более 21. И за каждую из них своя медаль. Всего же было отлито около 19 тысяч «ценных» кругляшей.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Эта медаль одно из самых важных мест займет, потому что очень тяжело начинать. Мы рады, что начали. Первый блин не комом. Эта медаль будет для меня самой дорогой, потому что мы начинаем новый отсчет нового качества отношения к себе и здоровью.

Пока атлеты наслаждались настоящим спортивным праздником, за его организацией и проведением тщательно следили представители Международной федерации марафонов и полумарафонов. Заключение одно: у Минска есть и необходимая инфраструктура, и хорошая трасса. Все, чтобы включить этот турнир в международный календарь.