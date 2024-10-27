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Новости по тегу #Юлия Матяш

О подготовке белорусского спецназа и усилении южных рубежей. Разговор с командующим силами спецопераций
27 октября 2024 18:38

О подготовке белорусского спецназа и усилении южных рубежей. Разговор с командующим силами спецопераций

Процентов на 90 – это белорусские разработки. Денисенко о новинках технического вооружения в ССО
27 октября 2024 17:36

Процентов на 90 – это белорусские разработки. Денисенко о новинках технического вооружения в ССО

Мы готовы! Вадим Денисенко о выборах Президента Беларуси в 2025-м
27 октября 2024 17:33

Мы готовы! Вадим Денисенко о выборах Президента Беларуси в 2025-м

Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси
27 октября 2024 17:31

Нет ничего, спокойно! Командующий силами спецопераций о ситуации на южной границе Беларуси

Малый бизнес переходит в инновационную сферу: в Минске выберут и профинансируют самый перспективный стартап
27 мая 2017 19:35

Малый бизнес переходит в инновационную сферу: в Минске выберут и профинансируют самый перспективный стартап

«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал
07 апреля 2017 18:36

«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал

Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»
22 февраля 2017 17:01

Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»

Я счастлива, мы 10 лет ждали этого момента: почти 200 семей милиционеров получили квартиры в Боровой
17 февраля 2017 17:30

Я счастлива, мы 10 лет ждали этого момента: почти 200 семей милиционеров получили квартиры в Боровой

Изменения в правилах проверки и санитарных нормах: что думают в ресторанах и отразится ли это на посетителях
09 февраля 2017 16:58

Изменения в правилах проверки и санитарных нормах: что думают в ресторанах и отразится ли это на посетителях

В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»
30 января 2017 16:34

В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»

Лечение сложных заболеваний и электромобили: куда ведет белорусов наука – главный двигатель прогресса
29 января 2017 16:47

Лечение сложных заболеваний и электромобили: куда ведет белорусов наука – главный двигатель прогресса

Молочные продукты, хлеб и мясные деликатесы: как кулинарная сфера сближает Беларусь и Азербайджан
16 декабря 2016 16:41

Молочные продукты, хлеб и мясные деликатесы: как кулинарная сфера сближает Беларусь и Азербайджан