Новости по тегу #Юлия Матяш

Что касается Вооруженных Сил, то здесь никто, кроме сил специальных операций. На неделе они отметили День специальной разведки. Как меняется этот высокомобильный род войск? Рассказал генерал Вадим Денисенко.
У нас ВПК в состоянии сделать то, что нам необходимо.
Я надеюсь, что эти выборы у нас будут проходить спокойно, планово, как обычно.
В 2022-м да, было. Нам листовки закидывали, непристойные жесты. Но сейчас этого нет.
10 октября 2026 18:46
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