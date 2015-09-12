Фестиваль «Гонка легенд» в «Раубичах»: по приглашению Дарьи Домрачевой легендарные биатлонисты вернулись на трассу

Пока расскажем о золоте не из банковских подвалов – о золоте спортивном, которое сияло 12 сентября в окрестностях Минска. Легенды мирового спорта с удовольствие приехали в спортивную страну Беларусь для участия в фестивале «Гонка легенд – звезды биатлона за мир». С места события – Алексей Мартиненок.

Свен Фишер, Рикко Гросс, Ларс Бергер, Фруде Андресен, Халвар Ханевольд, Михаэль Грайс, Лив-Грете Пуаре, Алена Зубрилова и другие легенды мирового биатлона. Они в сумме 20 раз поднимались на высшую ступень подиума Олимпиад. Начиная с Сараево 1984 года и заканчивая Ванкувером 2010-го.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Я лично отправляла приглашение всем спортсменам, писала письма. Для меня, конечно, было очень приятно, что все с таким интересом отнеслись к этой идее, к этим соревнованиям.

Шесть тысяч билетов раскупили всего за несколько дней. Организаторы выпустили дополнительный пакет – для наблюдения вдоль трассы. Всего в «Раубичи» приехало около 10 тысяч болельщиков. Столько не смогла бы принять даже новенькая «Лаура» – олимпийский биатлонный комплекс в Сочи.

Зритель:

Я просто не мог сегодня не прийти, не приехать в «Раубичи». Это просто фантастика. И я рад буду видеть эту крабью походку Ханевольда, например. Надеюсь, что в соперничестве с нашими спортсменами Ларс Бергер еще не успел подтянуть свою стойку.

Шоу-программа удалась, причем во многом благодаря и звездным гостям, которые не скрывали своего восхищения всем происходящим. Норвежец Ларс Бергер знаменит тем, что является чемпионом мира не только по биатлону, но и по чистым лыжным гонкам. Белорусскую трассу еще до старта обкатал и оценил.

Ларс Бергер, трехкратный чемпион мира по биатлону, чемпион мира в лыжных гонках (Норвегия):

Я думаю, это отличная идея. Приятно встретиться с друзьями, снова посоревноваться. Комплекс здесь очень симпатичный, очень хорошее место для нашего спорта.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (Россия):

Беларусь заслужила. Вы обратите внимание: любое мероприятие (хоккей, художественная гимнастика – все, что угодно) проводится, и все президенты Международных федераций однозначно говорят: «Это лучший чемпионат!»

Известно, что президент Беларуси – большой поклонник биатлона и спорта в целом. Александр Лукашенко накануне даже специально встретился с Домрачевой, чтобы узнать, как идет подготовка к гонке.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

«Гонка легенд», конечно, событие грандиозное, уникальное. Но, вообще, хочу сказать, что так, как биатлон у нас полюбили в стране, я думаю, все наши болельщики достойны и заслужили, наверное, такой праздник.

«Раубичи» после реконструкции ничем не уступают лучшим мировым стадионам. Даже легендарный Бьорндален этим летом здесь тренировался.

А для Домрачевой эта трасса, можно сказать, дом родной, куда можно запросто пригласить лучших спортсменов мира.

Михаэль Грайс, трехкратный олимпийский чемпион по биатлону (Германия):

Это просто невероятно. Я думаю, это интересный опыт для меня, ведь я уже три года не выступал на высшем уровне. Сложно придумать, как можно еще лучше провести время.

Валерий Вакульчик, председатель Белорусской федерации биатлдона:

Многие звезды, которые приехали сюда, сами являются спортивными функционерами, менеджерами. Они понимают и удивляются, как нам удалось буквально за несколько месяцев все это организовать, потому что, как правило, на организацию таких мероприятий уходит больше года.

Биатлонисты 12 сентября дважды выходили на старт под овации тысяч болельщиков. По результатам супер-спринта были сформированы эстафетные команды. Вот здесь и развернулась нешуточная борьба за медали.

В итоге «золото» завоевал немецко-французский дуэт Фишер-Баверел.

За легендарными биатлонистами приехала и огромная армия прессы, в том числе с приятной для всех белорусов миссией: Европейский союз спортивных журналистов присудил Домрачевой приз «Лучшая спортсменка 2014 года».

А зрители, безусловно, надолго запомнят, наверное, один из лучших перфомансов за всю историю «Раубич».