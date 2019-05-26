Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Новости Беларуси. Организаторы II Европейских игр на неделе назвали количество проданных билетов – около 60 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ежедневно квитки покупают более чем в 50 странах мира. Причем не только европейских. Австралия, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Пакистан и другие. Минск ждет десятки тысяч туристов.

Угадать самые популярные мероприятия несложно. Как и на любом мультиспортивном событии, это церемонии открытия и закрытия Игр. Даже пришлось выпускать дополнительные места. Из других наиболее востребованных – соревнования по легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, баскетболу 3×3, пляжному футболу.

Конец мая. Обратный отсчет ко II Европейским играм уже идет не на дни, а на часы. Спортсмены тренируются, не покладая рук и не жалея ног. А организаторы без перерыва на сон и отдых делают всё, чтобы грядущий мультифорум стал ярким и незабываемым как для участников, так и для тех, ради кого всё затевалось – многочисленной фанатской аудитории.

Тем более, недаром говорят, что болельщики на трибунах – это еще один игрок на площадке. Он и соперника с толку собьет, и второе дыхание спортсмену откроет.

Ожидаемо, самой большой популярностью пользуются игровые и контактные виды спорта. Бокс, борьба, дзюдо – их любят во всем мире из-за зрелищности и непредсказуемости. «С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр Однако, если судить по продаже билетов, пляжный футбол всё же во главе угла.

В современном мире престижные соревнования одними состязаниями не ограничиваются. Некоторые предматчевые шоу оказываются ничуть не хуже соперничества спортсменов. В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова Какие именно коллективы будут развлекать публику перед стартом поединков, организаторы умалчивают. Но в том, что зрители останутся довольны, не сомневаются.

Вероника Янушевская-Олтушец, менеджер по спортивной презентации фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Интерактивные программы, сюрпризы, сувениры, работа черлидеров, талисмана Игр. Основная задача наших ведущих, артистов – создать приятную атмосферу предстоящего спортивного шоу. Стало известно, как будут выглядеть медали II Европейских игр: награды показали в Мирском замке

Тем временем для победителей соревнований уже не только отлиты, но и представлены на всеобщее обозрение медали II Европейских игр. Всего на мультифоруме будет разыграно 200 комплектов наград. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр? Каждый из трофеев уникален хотя бы потому, что на поверхности будет выгравировано имя победителя. Но это далеко не единственная особенность.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019»:

Изготовитель использует уникальную технологию. Внешне они, может быть, выглядят традиционно в виде круга. Но дизайн и исполнение оригинальны.

Кирилл Королевич, руководитель предприятия «Сэнс-геральдика»:

Гальваническое покрытие с использованием наноалмазов. Они представляют собой настоящие алмазы, просто очень маленькие – порядка 1 нанометра.

В то время, пока спортсмены готовятся к важнейшим стартам, медали соревнований лежат в футлярах в ожидании будущих победителей, «Пламя мира» путешествует по просторам родной Синеокой.

На этой неделе огонь II Европейских игр озарил Витебскую область. Факел пронесли люди, хорошо известные как в стране, так и за пределами Беларуси. В их числе именитые спортсмены, деятели культуры и искусства, одним словом, лучшие представители самых различных профессий.