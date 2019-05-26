В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

Новости Беларуси. Поддержка болельщиков, родных и близких во время II Европейских игр особенно важна для нашей национальной команды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ведь здесь ребята играют далеко не за деньги – у некоторых из них есть место работы, которое абсолютно не связано со спортом.