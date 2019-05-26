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В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

26 мая 2019 16:44
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Новости Беларуси. Поддержка болельщиков, родных и близких во время  II Европейских игр особенно важна для нашей национальной команды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова-1

Ведь здесь ребята играют далеко не за деньги – у некоторых из них есть место работы, которое абсолютно не связано со спортом.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова-4

Вот, например, Денис Самсонов – игрок сборной Беларуси по пляжному футболу. На жизнь молодой человек зарабатывает профессией экономиста.

В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте

Но для него футбол больше, чем жизнь. А Европейские игры – новая ступень в спортивной карьере.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова-7

Денис Самсонов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Это главный турнир в истории белорусского пляжного футбола. Крупнейшие сильнейшие сборные – на нашей земле, все родные, близкие, друзья – колоссальная ответственность, колоссальное внимание. Значимей нет.

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