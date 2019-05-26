Василиса Марзалюк купила билеты на II Европейские игры всем родственникам и друзьям

Новости Беларуси. Обратный отсчет ко II Европейским играм уже идет не на дни, а на часы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О билетах на финальные противостояния не приходится говорить вот уже несколько месяцев.

Василиса Марзалюк, чемпионка I Европейских игр:

Приедут поддержать меня мои друзья. В Беларуси мощная поддержка, потому что и родители, и родственники, и близкие, и все друзья, которые живут за рубежом, – я тоже им купила билеты уже. Поэтому я буду чувствовать на себе очень большую поддержку.

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