То, что видели на картинках, получат в руки. Началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтёрам II Европейских игр

Новости Беларуси. В международном экипировочном и аккредитационном центре II Европейских игр 25 мая началась выдача аккредитаций и комплектов экипировки волонтерам будущего мультиспортивного форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Добровольным помощникам в проведении игр, прошедшим отбор и назначенным на те или иные позиции в различных функциональных направлениях, выдаются универсальные предметы одежды – трикотажные куртки, брюки-шорты, ветровки, рубашки-поло и другие вещи, которые прочно войдут в их гардероб в самое ближайшее время.

В дирекции Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019» отмечают, что выдача аккредитаций и экипировки – один из важных пунктов в волонтерской программе.