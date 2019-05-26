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В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте

26 мая 2019 16:45
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Новости Беларуси. Белорусские пляжники готовятся ко II Европейским играм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте-1

За тренировкой ребят из национальной команды следят самые близкие, а потому и преданные болельщики. В их числе и супруга игрока нашей сборной Дарья и двухлетний сын Назар.

В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте-4

Хотя усидеть мальчишке на зрительских местах очень сложно. Будущего футболиста видно с детства.

В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте-7

Следить за игрой папы маленький Назар будет и во время II Европейских игр.

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# Футбол Беларуси # Назар Самсонов # Фотофакт

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