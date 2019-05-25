«Конкуренция в этом году огромна». В Минске прошёл 6-й этап открытого чемпионата Беларуси по настольному хоккею

Новости Беларуси. 25 мая в Минске прошел 6-й заключительный этап открытого чемпионата Беларуси по настольному хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выступили порядка 40 участников, которые были поделены на две серии. Серия «А» – взрослые, которые сражаются за попадание в национальную команду. Серия «Б» – так называемая «детская лига».

Конечно, больше интриги у взрослых, ведь на этом турнире разыгрывали четыре последних вакантных места в состав сборной Беларуси на домашнем чемпионате мира. За четыре путевки боролись восемь спортсменов. Система проведения соревнований та же, что и в «большом хоккее», но проходит всё в разы быстрее: длительность поединка – 5 минут.

Сергей Важник, председатель Лиги настольного хоккея Беларуси:

И в серии «А», и в серии «Б» играют круговой турнир. В серии «А» 11 лучших проходят в плей-офф, а дальше на выбывание – это самая интересная часть. Ну а в серии «Б», в детской серии, восемь лучших выходят после группового этапа в плей-офф.