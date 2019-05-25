«Конкуренция в этом году огромна». В Минске прошёл 6-й этап открытого чемпионата Беларуси по настольному хоккею
Новости Беларуси. 25 мая в Минске прошел 6-й заключительный этап открытого чемпионата Беларуси по настольному хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Выступили порядка 40 участников, которые были поделены на две серии. Серия «А» – взрослые, которые сражаются за попадание в национальную команду. Серия «Б» – так называемая «детская лига».
Конечно, больше интриги у взрослых, ведь на этом турнире разыгрывали четыре последних вакантных места в состав сборной Беларуси на домашнем чемпионате мира. За четыре путевки боролись восемь спортсменов. Система проведения соревнований та же, что и в «большом хоккее», но проходит всё в разы быстрее: длительность поединка – 5 минут.
Сергей Важник, председатель Лиги настольного хоккея Беларуси:
И в серии «А», и в серии «Б» играют круговой турнир. В серии «А» 11 лучших проходят в плей-офф, а дальше на выбывание – это самая интересная часть.
Ну а в серии «Б», в детской серии, восемь лучших выходят после группового этапа в плей-офф.
Александр Бартош, лучший игрок Беларуси-2018:
Конкуренция в этом году огромна. Наши игроки растут из года в год. Мы очень рады, что до последнего момента у нас идет активная борьба за участие в чемпионате мира.
16-й чемпионат мира по настольному хоккею пройдет с 14 по 16 июня на базе комплекса «Раубичи». Ожидается, что соревноваться в Беларусь приедет около 150 спортсменов из 16 стран мира, однако это число еще может увеличиться, ведь регистрация открыта до 1 июня. Нашу страну на домашнем чемпионате представят 30 игроков в восьми категориях из десяти представленных.