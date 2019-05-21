С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр?

Новости Беларуси. Легендарная папараць-кветка, обтекаемая форма, наноалмазы и уникальное крепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 мая стало известно, как будут выглядеть медали II Европейских игр. Это важнейшая деталь, цель и память, которая остается с обладателями наград на всю жизнь. При этом ассоциируется не просто с соревнованиями, но и со страной, в которой они проводились.

Что особенного в дизайне и сколько весит медаль белорусской европейской Олимпиады? Ответы знает корреспондент Кристина Федорович, которая одной из первых подержала в руках заветные награды и почувствовала себя настоящим победителем. 12 спортивных объектов, более 4000 атлетов из полусотни стран, 15 видов спорта и 23 дисциплины

Кристина Федорович, СТВ:

И, конечно, главное и заветное – 200 комплектов медалей. Золото, серебро и бронза. Уникальность в каждом миллиметре. Форма – классический круг, внутри которого лучистый элемент, что напоминает о времени проведения Игр. Стоит отметить также уникальное крепление – оно словно исходит из самой медали.

Место торжественной церемонии – культурную жемчужину Беларуси – выбрали не случайно. В Мирский замок утром прибыла и эстафета огня «Пламя мира».

А пока факелоносцы продолжают свой путь по Гродненской области, все внимание приковано к медалям. Ровно за месяц до старта спортивного мультифорума приоткрыли завес тайны. Первое, что бросается в глаза – главный символ игр – цветок папоротника, который по легенде зацветает в самом сердце Европы и осуществляет мечты.

На этом ассоциативность только набирает обороты. Никаких резких углов, как и в чертах белорусского народа. Диаметр медали – 9,5 сантиметров – символ численности населения нашей страны.

С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. А таких-то нужно изготовить более тысячи. Вес одной награды – 540 граммов. Для упрочнения используют наноалмазы. Причем это белорусская разработка.

Кирилл Королевич, руководитель предприятия «Сэнс-Геральдика»:

Наноалмазы представляют собой настоящие алмазы, но просто очень маленькие. Чтобы покрыть эту медаль, ушло порядка одного квадриллиона штук. Когда это все прошло через душу, это очень тяжело передать словами. Не хватает эмоций. Если кто-то вложил сюда частичку, я вложил сюда все.

В прочности можно не сомневаться. А спортсменам – в качестве победного жеста смело пробовать медаль на зуб: гарантируют, следов не останется.