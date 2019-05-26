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«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису

26 мая 2019 11:41
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Новости Беларуси. Спортивная дипломатия. В Минске в 4-й раз прошёл турнир по теннису, который собрал руководителей и сотрудников МИД, а также – дипмиссии и представителей международных организаций, аккредитованных в Беларуси; экс-министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-1

Всего – более 30 участников из 10 стран. Многие выходили на корт с жёнами и детьми. Победителей (а турнир состоял из нескольких этапов и занял один соревновательный день) определили в парном мужском и смешанном разрядах.

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-4

Михаил Хвостов, министр иностранных дел Беларуси (2000-2003 гг.):
Спорт вообще полезен. А теннис – в особенности. Я очень доволен, что все больше и больше дипломатов наших вовлекается в это. Плюс – дипломатический корпус.

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-7

Евгений Шестаковзаместитель министра иностранных дел Беларуси:
Многие наши участники играют практически на полупрофессиональном уровне. Это всегда увлекательное, красивое зрелище.

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-10

Валерий КварацхелияЧрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Мы готовимся к этому в течение года. Это сближает нас. Создаются международные пары. Я играю с послом Румынии вместе. Я бы попросил организаторов турнира, чтобы и зимние турниры проводились. Один раз в год – это мало.

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-13

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-15

«Это всегда увлекательное, красивое зрелище». В Минске прошёл дипломатический турнир по теннису-17

В МИД подчеркнули, что характерные для спорта взаимное уважение, толерантность и равенство возможностей важны и на международной арене.

# МИД Беларуси # Михаил Хвостов # Евгений Шестаков # Валерий Кварацхелия # Фотофакт

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