«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр

Новости Беларуси. Удивительно, но пляжный футбол есть в практически не пляжной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В мировом рейтинге у нашей сборной 23 место, а среди стран Старого Света и вовсе входим в десятку сильнейших.

Наталья Федорцова, корреспондент: Меньше, чем через месяц, на этом песке сыграют лучшие команды Европы, среди которых Португалия, Италия, Россия. А наблюдать за этим вживую сможет множество болельщиков.

Дарья Самсонова: Мы будем смотреть, приходить на Игры, мы уже купили билеты. Сестра Дениса тоже купила билеты. Я знаю, что здесь ещё будет фан-зона организована очень большая. Родители тоже, по возможности, будут приезжать, смотреть, кто дальше живёт – будут смотреть по телевизору.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

Вместе с Дарьей и Назаром за белорусской сборной воочию смогут наблюдать более тысячи зрителей. О билетах на финальные противостояния не приходится говорить вот уже несколько месяцев.

Василиса Марзалюк купила билеты на II Европейские игры всем родственникам и друзьям

Однако на матчи предварительного этапа ещё можно попасть.