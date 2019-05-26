«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр

Новости Беларуси. Удивительно, но пляжный футбол есть в практически не пляжной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Удивительно, но пляжный футбол есть в практически не пляжной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В мировом рейтинге у нашей сборной 23 место, а среди стран Старого Света и вовсе входим в десятку сильнейших.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Меньше, чем через месяц, на этом песке сыграют лучшие команды Европы, среди которых Португалия, Италия, Россия. А наблюдать за этим вживую сможет множество болельщиков.
Дарья Самсонова:
Мы будем смотреть, приходить на Игры, мы уже купили билеты. Сестра Дениса тоже купила билеты. Я знаю, что здесь ещё будет фан-зона организована очень большая. Родители тоже, по возможности, будут приезжать, смотреть, кто дальше живёт – будут смотреть по телевизору.
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Вместе с Дарьей и Назаром за белорусской сборной воочию смогут наблюдать более тысячи зрителей. О билетах на финальные противостояния не приходится говорить вот уже несколько месяцев.
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Однако на матчи предварительного этапа ещё можно попасть.
Андрей Рыжанков, менеджер по билетной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Пляжный футбол – динамичный вид спорта с большим количеством голов и красивых моментов. Во-вторых, сборная Беларуси является ведущей не только в странах Европы, но и во всём мире. В-третьих, к нам в Минск приедут ведущие европейские футболисты из ведущих команд.
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