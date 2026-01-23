Антон Смольский выиграл бронзу на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»

Первый соревновательный день домашнего Кубка Содружества по биатлону завершен. 23 января были разыграны награды в спринтерских гонках. У нас есть первая бронза. Ее обладатель – Антон Смольский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности стартов – у Юлии Силипицкой.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Мужской спринт выдался весьма непредсказуемым, непростым, напряженным. 45 участников разных возможностей пытались показать свой лучший результат. Белорусы создавали конкуренцию. Антон Смольский, лидер белорусской сборной, после первого стрельбища, он отстрелялся на 0, показал прекрасный результат, стал в промежуточном протоколе 2-м, создавая конкуренцию своему извечному сопернику Эдуарду Латыпову. Уйдя на дистанцию, начал набирать, после второй огневой рубеж также покорился Антону, он также чисто отстрелялся и ушел на последний круг. В этот момент произошла смена лидера. Эдуард Латыпов сменился Саидом Каримом Халили. И вот здесь была развязка, после того как Халили завершил дистанцию, Антон финишировал, и всего 0,04 разделили Антона от своего ближайшего соперника. Но победа вообще досталась Савелию Коновалову. В результате в нашей копилке первая награда и бронза. Чуть раньше наши девушки соревновались в спринте. К сожалению, белоруски не смогли дойти до пьедестала. Лучший результат показала Елена Кулак – 9-я позиция. Анна Сола – 11-я, а Динара Смольская – 13-я. Давайте послушаем, что Динара сказала после завершения дистанции.

Динара Смольская, белорусская биатлонистка:

Я по ходу дистанции поняла, что не такие кондиции, как хотелось бы. Когда проводишь старт за стартом, больше чувствуешь себя, свое состояние. Когда было почти три недели перерыва от гонок, даже не знаешь, в каком состоянии выходишь, я вчера на тренировке присматривалась к девчонкам, пыталась понять, где я, как мне разгоняться, как вести себя по дистанции. Когда долго не бегаешь, сложно входить сразу же с первой гонки в соревновательный режим.