«Эти ребята – это пример для каждого из нас». Как встречали пятикратного чемпиона Бокия в Минске?

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск 4 сентября встречали пятикратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За его выступлениями без преувеличения следила вся страна. Ожидали многого, и Бокий оправдал надежды. Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне

Напомним, Игорь Бокий завоевал пять золотых медалей в Токио. Прежде пловец выступал на Играх в Рио и Лондоне, где также становился чемпионом. Сегодня Игорь признался, что Паралимпиада в японской столице стала одной из самых тяжелых из-за пандемии. Но главное – спортивный результат. Своими достижениями спортсмен доволен.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Переполняет радость за его результаты. Знаете, мы их провожали на Паралимпиаду, всю команду, я видела глаза этих ребят, видела их настроение, их позитив и желание победить. Вот эта воля к победе была видна невооруженным глазом. Люди с ограниченными возможностями, но, глядя на этих ребят, мы говорим: нет, возможности у каждого из нас не ограничены. И эти ребята – это пример для каждого из нас.