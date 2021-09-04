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Руководитель Национального паралимпийского комитета: Игорь Бокий – это вип-персона

04 сентября 2021 12:39
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Новости Беларуси. 4 сентября в Национальном аэропорту Минск  встречали пятикратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За его выступлениями без преувеличения следила вся страна. 

Руководитель Национального паралимпийского комитета: Игорь Бокий – это вип-персона-1

Олег Шепель, руководитель Национального паралимпийского комитета:
Игорь – это вип-персона. Не только в плавании Паралимпийских игр, но в целом Паралимпийских игр. То, что он делает, показывает, что человек может если не все, то очень-очень многое.

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# Паралимпийские игры # Олег Шепель # Игорь Бокий # Фотофакт

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