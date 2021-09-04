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Жена Игоря Бокия: пока ребёнок спал, я тихонечко в телефоне смотрела трансляцию

04 сентября 2021 12:36
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск 4 сентября встречали пятикратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За его выступлениями без преувеличения следила вся страна. Ожидали многого. И Бокий оправдал надежды.

Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне

Жена Игоря Бокия: пока ребёнок спал, я тихонечко в телефоне смотрела трансляцию-1

Марина Бокая, жена Игоря Бокия:
Пока были соревнования, приходилось не спать, потому что в четыре утра первый полуфинал. Пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне включала, смотрела трансляцию. Друзья, конечно, тоже интересовались, постоянно спрашивали, во сколько финал, тоже смотрели потом, после того, как он проплывал дистанцию свою. Они мне звонили, писали, поздравляли.

# Паралимпийские игры # Марина Бокая # Игорь Бокий # Фотофакт

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