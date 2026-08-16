«Дрифт – это красиво!» Интервью с гендиректором RDS Дмитрием Добровольским

Грандиозное событие заставило сотни белорусов окунуться в потрясающую атмосферу автоспорта. Столичный «БелЭкспо» стал площадкой для выяснения отношений гонщиков дрифта на международном турнире RDS Open Minsk. Причем «Столичное телевидение» выступило соорганизатором этого мероприятия. Идейный вдохновитель и воплотитель грандиозных автопроектов в этом векторе – Дмитрий Добровольский, генеральный директор Российской Дрифт Серии. Мы пригласили функционера в студию «Спорттаймера» и расспросили обо всем. Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы сказали о том, что экстрим – неоправданный. А в данном случае то, чем вы сейчас занимаетесь, дрифт – оправданный экстрим?

Дмитрий Добровольский, генеральный директор Российской Дрифт Серии:

Я считаю, что спорт профессиональный – это в любом случае оправданная вещь, потому что спорт имеет четкие правила, задачи. Во-первых, это противоборство всегда. То есть ты кого-то хочешь победить. Юлия Силипицкая:

Если бы вам предоставилась возможность составить краткую визитную карточку дрифта... Дмитрий Добровольский:

Первое, что я сказал, дрифт – это красиво. Юлия Силипицкая:

В чем красота?

Дмитрий Добровольский:

У нас такая культура, что машины должны быть очень красивые. Все очень стараются. При этом они все разные. Они все выглядят по-разному. В отличие от классических гоночных дисциплин, где машины плюс-минус все одинаковые. Что «Формула-1», что «Ралли», что какой-нибудь «Кросс», все одинаковые. А наши – все разные. И в форме, и в техническом оснащении. И вторая часть красоты – это, конечно, сама езда. Дрифт как движение – это очень красиво. Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk – смотрите здесь.

Юлия Силипицкая:

Вы едете с достаточно высокой скоростью. Вы тормозите. Получаются такие виражи. Что важнее – картинка на асфальте, на песке, на дорожке, которую вы проезжаете, или именно этот вираж? Дмитрий Добровольский:

В профессиональном дрифте важно и то, и то. Нужно попасть во все квадратики, которые нарисованы судьями, но при этом надо сделать максимально красиво. То есть там, где нужно, ты должен ускоряться, там, где нужно, ты должен плавно тормозить, ехать стабильно, чтобы был угол.