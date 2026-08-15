Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Металлургу» на Кубке Минска

В белорусской столице продолжается предсезонный товарищеский турнир по хоккею «Кубок Минска». «Динамо» принимало «Металлург» из Магнитогорска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппоненты ярко вступили в борьбу. Обе команды показали быстрый атакующий хоккей, но оставили свои ворота на замке в стартовом отрезке. После возобновления игры «зубры» усилили давление на своих соперников и вышли вперед – отличился новичок отечественного клуба Ретт Гарднер. Усилия канадца поддержал Богдан Белкин, который спустя четыре минуты удвоил перевес «динамовцев».

Однако еще до перерыва белорусский нападающий гостей Валентин Демченко сократил отставание, а Никита Михайлис восстановил паритет. Заключительная треть всецело осталась за «сталеварами», они четыре раза огорчили хозяев льда, те в свою очередь ответили лишь точным броском Николая Салыго. Итоговый результат в пользу «Металлурга» – 6:3.

В другом поединке игрового дня «Сибирь» обыграла «Сочи». Первый гол зрители увидели на экваторе дуэли. Павел Тютнев поразил владения южан. В начале третьего периода Михаил Абрамов увеличил преимущество, спустя немного времени Архип Неколенко снял все вопросы о победителе, а в самом конце противостояния Александр Мирзабалаев поразил пустые ворота. 4:0 в пользу дружины из Новосибирска.