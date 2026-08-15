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Кубок Цыплакова: ХК «Прогресс» завоевал вторую путевку в финал

15 августа 2026 18:46
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На ледовых аренах нашей страны близится к завершению розыгрыш Кубка Цыплакова, национального турнира по хоккею среди молодежных дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

За вторую путевку в финал вели борьбу гродненский «Прогресс» и сборная Беларуси до 18 лет. На определение сильнейшего потребовалось три поединка. В первой трети решающего матча наблюдалась плотная борьба, и соперники сохраняли равные шансы на успех, вторая 20-минутка прошла под контролем фарм-клуба «Неман». Хозяева дважды огорчили своих визави, а на излете основного времени установили окончательный результат встречи – 3:0. 

За главный трофей «Прогресс» поспорит со столичным «Динамо-Олимпиком». Минчане, напомним, не оставили шансов жлобинской «Белстали». Титульная дуэль состоится 22 августа.

# Хоккей

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