Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk

Для тех, кто хочет немного встряхнуть и получить заряд адреналина, в Минске прошел 5-й этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Гоночную трассу обустроили у международного выставочного комплекса «БелЭкспо». В борьбе сошлись более 20 топовых и самых титулованных пилотов из Беларуси, России и Японии. Автофестиваль организован при поддержке Мингорисполкома.

Соорганизатором выступает «Столичное телевидение».

Управляемые заносы, виражи на грани фола и эмоции, которые били через край! Давайте и мы посмотрим, как это было.