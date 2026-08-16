Прямой эфир

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk

16 августа 2026 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет немного встряхнуть и получить заряд адреналина, в Минске прошел 5-й этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Гоночную трассу обустроили у международного выставочного комплекса «БелЭкспо». В борьбе сошлись более 20 топовых и самых титулованных пилотов из Беларуси, России и Японии. Автофестиваль организован при поддержке Мингорисполкома. 

Соорганизатором выступает «Столичное телевидение».

Управляемые заносы, виражи на грани фола и эмоции, которые били через край! Давайте и мы посмотрим, как это было. 

# гонки # Автомобильные гонки # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Командующий ВВС и войсками ПВО заявил об отсутствии угроз для Беларуси
16 августа 2026 17:58

Командующий ВВС и войсками ПВО заявил об отсутствии угроз для Беларуси

Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?
16 августа 2026 17:54

Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью
16 августа 2026 17:46

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью