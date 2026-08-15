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В произвольной программе – синхронистки Добровольская и Мирончик замкнули топ-6 в дуэте на ЧМ (U-20)

15 августа 2026 18:41
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Анастасия Добровольская и Александра Мирончик вошли в число лучших в произвольной программе на проходящем в Будапеште чемпионате мира по синхронному плаванию среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белоруски с четвертым результатом вышли в решающую стадию, а в финале за свое выступление получили от судей 269,05 балла – это шестое итоговое место. Тройку призеров составили дуэты из Испании, Китая и России. Ранее отечественный тандем стал 5-м в технической программе. 

Отметим, в текущем сезоне землячки завоевали две «бронзы» на первенстве континента в Мюнхене, на взрослом чемпионате Европы в Париже Добровольская и Мирончик дважды попали в десятку сильнейших.

# Синхронное плавание

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