В произвольной программе – синхронистки Добровольская и Мирончик замкнули топ-6 в дуэте на ЧМ (U-20)

Анастасия Добровольская и Александра Мирончик вошли в число лучших в произвольной программе на проходящем в Будапеште чемпионате мира по синхронному плаванию среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски с четвертым результатом вышли в решающую стадию, а в финале за свое выступление получили от судей 269,05 балла – это шестое итоговое место. Тройку призеров составили дуэты из Испании, Китая и России. Ранее отечественный тандем стал 5-м в технической программе.

Отметим, в текущем сезоне землячки завоевали две «бронзы» на первенстве континента в Мюнхене, на взрослом чемпионате Европы в Париже Добровольская и Мирончик дважды попали в десятку сильнейших.