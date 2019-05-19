«Для нашей страны это очень почетно». Как в городах Беларуси встречают «Пламя мира» II Европейских игр

Новости Беларуси. Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира» начала триумфальный забег по Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зажженный в Риме и побывавший на Монблане, пылающий факел торжественно встретили на белорусско-польской границе. Первым белорусским городом, в котором побывало «Пламя мира», стал Брест. О южном этапе пути эстафеты – корреспондент Петр Бутрим.

До старта II Европейских игр в Минске остается немногим больше месяца. А пока спортивные площадки и фан-зоны в режиме ожидания, все внимание приковано к шагающему по Европе главному символу форума – «Пламени мира». Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша. Если первую часть пути огонь пронесли в режиме спринтерского бега, то начиная с польско-белорусской границы кортеж свой ход замедлил.

Маршрут будет петлять по всем уголкам нашей страны. Чтобы эстафету увидели как можно больше любителей спорта.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Церемония зажжения огня свидетельствует о том, что наша страна готова к проведению II Европейских игр. Мы подготовили инфраструктуру, на заключительной стадии находится подготовка наших спортсменов. Активно работают в этом направлении все федерации.

Первый факелоносец белорусского этапа – Юлия Нестеренко, эстафету бегала не раз. Но с обычной эстафетной палочкой и, конечно, не в Брестской крепости.

На этот раз в руках олимпийской чемпионки предмет куда более значимый. В первую очередь для тех, кто по стопам «Белой молнии» только собирается пойти.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров:

Сегодня именно в детских сердцах этот огонь зажег веру в себя, свои силы. Вселил надежду. Чтобы они не боялись мечтать, ставить перед собой самые высокие, смелые, дерзкие цели. Чтобы у них было желание стремиться, этого добиваться.

А вот Олег Юреня из тех, кто совсем скоро будет штурмовать пъедестал Европейских игр. И это будет попытка номер два. Четыре года назад в Баку белорусский гребец завоевал бронзу. Какой путь проделает «Пламя мира» перед II Европейскими играми Борьба за медали в Заславле обещает быть не менее жаркой. А пока – разминка в виде первой в истории эстафеты передачи факела на воде.

Олег Юреня, бронзовый призер I Европейских игр в Баку:

Руки устали. А так в целом эмоции только позитивные. Здесь не было никакого мандража, что справишься или не справишься. Поэтому немножко разные ощущения. Но приятно.

Сопровождают «Пламя мира» десяток хранителей огня. Это они зажигают и гасят факелы во время эстафеты. Под их присмотром и специальная лампада.

Маргарита Гурман, победитель первенства Беларуси среди юниоров по конному спорту:

Я очень рада и счастлива, что в этом участвую. Это на самом деле того стоит. Понимаю, что не зря тренировалась. Не зря тратила время на это все. И вот результат.

И отдельный разговор о конструкции факела. Над ним несколько месяцев трудились в стенах Новогрудского завода газовой аппаратуры. На корпусе – контур цветка папоротника. «Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр И весь это национальный колорит из нержавеющей стали весит не больше 2 килограммов.

Петр Бутрим, корреспондент:

Смотрится очень стильно, не гаснет в дождь и при этом предельно прост в использовании. Несмотря на то, что верхняя часть факела выглядит более массивной, центр тяжести смещен ближе к ручке. Поэтому удерживать баланс участникам эстафеты легко даже на скорости.

Как известно, «Пламени мира» не страшны никакие капризы погоды – проливной дождь или порывы ветра до 20 метров в секунду. Испытано в самых боевых условиях. По пути из Рима в Беларусь факел подняли на высшую точку Европы – гору Монблан. Это восхождение для опытных альпинистов из Бреста стало настоящим приключением.

Денис Жидков, альпинист:

В день восхождения был очень сильный ветер. Такой ветер, что немножко валил с ног. А перед этим ночью нам приходилось придерживать палатку, чтобы не сломало дуги, чтобы не повалило. Вот такие бодрящие вещи присутствовали.

Маршрут эстафеты огня пролегал не только по спортивным объектам, но также по уникальным и знаковым местам: Беловежской пуще, Каменецкой башне, на глубине гранитных карьеров и в болотах Полесья. Вместе с пылающим символом по взлетно-посадочной полосе в Барановичах на скорости 250 километров в час промчался истребитель МиГ-29. «Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах А Йозеф Мигаш сначала об эмоциях эстафеты узнал от земляков. 10 мая «Пламя мира» гостило в его родной Братиславе.

Сам посол Словакии не раз участвовал в церемониях открытия Олимпиады – почти 20 лет назад в Сиднее и не так давно в Сочи. Но вот пронести зажженный факел довелось только в Беларуси.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:

Я действительно интересовался и смотрел разные видео как Словакия – моя страна, которую я здесь представляю в Беларуси – встретила воодушевленно, с настроением. Это не только отношение к Европейским играм. Это отношение к вашему народу, стране, вашим прекрасным людям.

В общей сложности огонь II Европейских игр встретят жители 55 населенных пунктов. И стать ближе к самому масштабному в истории нашей страны спортивному форуму может каждый. В небольшом городке Коссово, что рядом с живописным дворцом Пусловских, посмотреть на эстафету пришли даже из соседних деревень.

Владимир Байков, житель города Коссово:

Безусловно, я считаю, что для нашей страны это очень почетно. Что такие Игры, что нам разрешили это. И я надеюсь, что это все будет на высшем уровне у нас принято. Мы все очень рады этим играм.

Галина Савицкая, жительница города Коссово:

Это объединяет всех людей, вне зависимости от национальности – это безусловно. Это очень почетно для города Минска. «Пламя мира» в Гродно: огонь подняли на высоту 133 метра Одна из главных площадей Гродно. Путь эстафеты прошел через весь центр, с посещением Старого замка, Фарного костела и Коложской церкви. Огонь по улицам пронесли 12 факелоносцев. Среди них чемпион мира в метании молота Иван Тихон.

Иван Тихон, чемпион мира в метании молота:

Огню или «Пламени мира» многие люди – атлеты, спортсмены, которые достигают высоких результатов – посвятили всю свою жизнь. В том числе и я. И, соответственно, это символ спорта. Естественно, это трепетно, это важно. Это для меня ответственно. И волнение присутствует так, как будто на соревнованиях.

Изюминкой праздника стало баскетбольное кольцо. На глазах нескольких сотен зрителей уроженец Гродненского района Иван Едешко повторил свой знаменитый пас, который принес сборной Советского Союза золото на Олимпиаде в Мюнхене.