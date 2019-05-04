Какой путь проделает «Пламя мира» перед II Европейскими играми

Новости Беларуси. 7700 километров – именно такой путь пройдет огонь II Европейских игр до минского стадиона «Динамо». 3 мая в Риме прошла торжественная церемония его зажжения и стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр
Маршрут пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Ну а следующей точкой станет гора Монблан. На ее вершину огонь поднимут белорусские альпинисты.
«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр
12 мая эскорт с пламенем пересечет границу Беларуси. В нашей стране путь пройдет по всем регионам. Задействуют в эстафете 450 факелоносцев. Продлится она 50 дней и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на главной арене вторых Европейских игр – стадионе «Динамо».