Какой путь проделает «Пламя мира» перед II Европейскими играми

Новости Беларуси. 7700 километров – именно такой путь пройдет огонь II Европейских игр до минского стадиона «Динамо». 3 мая в Риме прошла торжественная церемония его зажжения и стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр Маршрут пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. Ну а следующей точкой станет гора Монблан. На ее вершину огонь поднимут белорусские альпинисты.