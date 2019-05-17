«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах
Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает шествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эстафету «Пламени мира» 17 мая принимали Барановичи. Главный символ грядущего мультиспортивного форума пронесли по центральным улицам города, к Музею железнодорожной техники, барановичскому университету и авиаремонтному заводу.
В эстафете приняли участие не только спортсмены, но и артисты, чиновники и работники белорусских предприятий. Путь «Пламени мира» пролегал и по взлетно-посадочной полосе местного аэродрома.
Анатолий Мышковец, мастер спорта СССР:
Впечатления такие вызывающие, это словами не описать. Такая предоставлена честь принять участие в Европейских играх. Я просто восхищаюсь.
Екатерина Станкевич, победитель Республиканского конкурса «Женщина года-2014»:
Волнительно и в то же время торжественно, празднично. Испытывала гордость, что именно наша страна принимает у себя много гостей, много спортсменов. Гордость, что в стране развивается спорт, что спорту уделяется огромное внимание. Гордость, что наш город Барановичи принял участие в факельной эстафете.
Следующая остановка – Дворец Пусловских в Косово. Здесь путешествие огня по Брестской области завершается. Маршрут эстафеты дальше будет пролегать по территории Гродненской области.