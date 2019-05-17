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«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах

17 мая 2019 14:17
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Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает шествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафету «Пламени мира» 17 мая принимали Барановичи. Главный символ грядущего мультиспортивного форума пронесли по центральным улицам города, к Музею железнодорожной техники, барановичскому университету и авиаремонтному заводу.

«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах-1

В эстафете приняли участие не только спортсмены, но и артисты, чиновники и работники белорусских предприятий. Путь «Пламени мира» пролегал и по взлетно-посадочной полосе местного аэродрома.

«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах-4

Анатолий Мышковец, мастер спорта СССР:
Впечатления такие вызывающие, это словами не описать. Такая предоставлена честь принять участие в Европейских играх. Я просто восхищаюсь.

«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах-7

Екатерина Станкевич, победитель Республиканского конкурса «Женщина года-2014»:
Волнительно и в то же время торжественно, празднично. Испытывала гордость, что именно наша страна принимает у себя много гостей, много спортсменов. Гордость, что в стране развивается спорт, что спорту уделяется огромное внимание. Гордость, что наш город Барановичи принял участие в факельной эстафете.  

«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах-10

Следующая остановка – Дворец Пусловских в Косово. Здесь путешествие огня по Брестской области завершается. Маршрут эстафеты дальше будет пролегать по территории Гродненской области. 

# Европейские игры # Екатерина Станкевич # Анатолий Мышковец # Фотофакт

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