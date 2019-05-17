«Словами не описать». Как эстафету «Пламя мира» принимали в Барановичах

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает шествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстафету «Пламени мира» 17 мая принимали Барановичи. Главный символ грядущего мультиспортивного форума пронесли по центральным улицам города, к Музею железнодорожной техники, барановичскому университету и авиаремонтному заводу.

В эстафете приняли участие не только спортсмены, но и артисты, чиновники и работники белорусских предприятий. Путь «Пламени мира» пролегал и по взлетно-посадочной полосе местного аэродрома.

Анатолий Мышковец, мастер спорта СССР:

Впечатления такие вызывающие, это словами не описать. Такая предоставлена честь принять участие в Европейских играх. Я просто восхищаюсь.

Екатерина Станкевич, победитель Республиканского конкурса «Женщина года-2014»:

Волнительно и в то же время торжественно, празднично. Испытывала гордость, что именно наша страна принимает у себя много гостей, много спортсменов. Гордость, что в стране развивается спорт, что спорту уделяется огромное внимание. Гордость, что наш город Барановичи принял участие в факельной эстафете.