С котом на плече, в костюме Тиранозавра или Мальвины. На «Viva Rovar» белорусы удивляют образами

Новости Беларуси. Самый масштабный в Беларуси заезд любителей велосипедов «Viva Rovar» 18 мая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на старт на двухколёсном транспорте, самокатах и беговелах. Спортивное событие получилось максимально эффектным, так как каждый участник отправился в путешествие по столице в карнавальных костюмах.

Ковбои, Мальвины, супергерои и музыканты с саксофонами. В этом году люди удивляют, как никогда. На яркий и энергичный флешмоб минчанин Олег приехал с домашней любимицей Плюшей.

К таким масштабным заездам и вниманию кошка уже привыкла. Это их уже не первый старт с хозяином.

Олег Турко, участник велокарнавала «Viva Rovar»:

Плюша моя – уже опытная велосипедистка. Мы полгорода проезжаем легко. Обычно вокруг все кричат «Смотри, котик». Дети радуются.

По традиции, уже пятый год подряд любители двухколёсного предстают перед широкой публикой в эпатажных нарядах. Кто-то воплощает детские мечты, а кто-то старается подчеркнуть национальный колорит.

Алексей Леонив, участник велокарнавала «Viva Rovar»:

У меня костюм тиранозавра. Уже четвёртый год подряд. Куча эмоций, позитива, много довольных людей.

Валерия Скакун, участница велокарнавала «Viva Rovar»:

Я сегодня в образе куклы из ужастика. Не могла отказать себе в удовольствии. У меня большая коллекция масок.

Оксана Зенчик, участница велокарнавала «Viva Rovar»:

Мне очень нравится этот стиль одежды. Очень хорошо, что в Минске устраивают такие мероприятия. Спасибо, что такой праздник есть.

Впереди колонны всей стартовали и популярные белорусские исполнители. Семейный и творческий дуэт ТЕО и Ольги Рыжиковой в велокарнавале участвует впервые. Езду на двухколёсном планируют привить и маленькой дочке.

ТЕО и Ольга Рыжикова, певцы:

Скажу честно, путь обратно был очень трудным, но мы справились. Это очень круто, что сегодня такой массовый велофлешмоб. И, конечно, наконец, крутой повод выгулять велосипед.

Зрелищное шоу создают и любители альтернативных видов транспорта. На этот раз в ход идут беговелы, самокаты, гироскутеры. Это ведь праздник не только велосипедистов.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

В преддверии Европейских игр у нас сразу две дисциплины – шоссейные гонки и трек. И один вид спорта весьма популярный. У нас есть спортсмены мирового уровня с хорошими результатами, и на треке.

Велосипед сегодня стал не просто средством для отдыха и развлечения, а больше. Многие добираются на нём на учёбу или работу, путешествуют по стране. Число белорусов, предпочитающих экологичный вид транспорта, растёт.