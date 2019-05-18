С котом на плече, в костюме Тиранозавра или Мальвины. На «Viva Rovar» белорусы удивляют образами

Новости Беларуси. Самый масштабный в Беларуси заезд любителей велосипедов «Viva Rovar» 18 мая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый масштабный в Беларуси заезд любителей велосипедов «Viva Rovar» 18 мая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей вышли на старт на двухколёсном транспорте, самокатах и беговелах. Спортивное событие получилось максимально эффектным, так как каждый участник отправился в путешествие по столице в карнавальных костюмах.
Ковбои, Мальвины, супергерои и музыканты с саксофонами. В этом году люди удивляют, как никогда. На яркий и энергичный флешмоб минчанин Олег приехал с домашней любимицей Плюшей.
К таким масштабным заездам и вниманию кошка уже привыкла. Это их уже не первый старт с хозяином.
Олег Турко, участник велокарнавала «Viva Rovar»:
Плюша моя – уже опытная велосипедистка. Мы полгорода проезжаем легко. Обычно вокруг все кричат «Смотри, котик». Дети радуются.
По традиции, уже пятый год подряд любители двухколёсного предстают перед широкой публикой в эпатажных нарядах. Кто-то воплощает детские мечты, а кто-то старается подчеркнуть национальный колорит.
Алексей Леонив, участник велокарнавала «Viva Rovar»:
У меня костюм тиранозавра. Уже четвёртый год подряд. Куча эмоций, позитива, много довольных людей.
Валерия Скакун, участница велокарнавала «Viva Rovar»:
Я сегодня в образе куклы из ужастика. Не могла отказать себе в удовольствии. У меня большая коллекция масок.
Оксана Зенчик, участница велокарнавала «Viva Rovar»:
Мне очень нравится этот стиль одежды. Очень хорошо, что в Минске устраивают такие мероприятия. Спасибо, что такой праздник есть.
Впереди колонны всей стартовали и популярные белорусские исполнители. Семейный и творческий дуэт ТЕО и Ольги Рыжиковой в велокарнавале участвует впервые. Езду на двухколёсном планируют привить и маленькой дочке.
ТЕО и Ольга Рыжикова, певцы:
Скажу честно, путь обратно был очень трудным, но мы справились. Это очень круто, что сегодня такой массовый велофлешмоб. И, конечно, наконец, крутой повод выгулять велосипед.
Зрелищное шоу создают и любители альтернативных видов транспорта. На этот раз в ход идут беговелы, самокаты, гироскутеры. Это ведь праздник не только велосипедистов.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В преддверии Европейских игр у нас сразу две дисциплины – шоссейные гонки и трек. И один вид спорта весьма популярный. У нас есть спортсмены мирового уровня с хорошими результатами, и на треке.
Велосипед сегодня стал не просто средством для отдыха и развлечения, а больше. Многие добираются на нём на учёбу или работу, путешествуют по стране. Число белорусов, предпочитающих экологичный вид транспорта, растёт.
Оксана Семашко, СТВ:
Сегодня только в Минске каждый четвёртый житель столицы регулярно занимается физкультурой и спортом. Каждый второй – отдаёт предпочтение велопрогулкам. Вот и сюда пришли целыми семьями. По предварительным подсчётам, приняли участие больше 22 тысяч белорусов.
А это значит, рекорд прошлого года побит. Впереди – Международная минская велосипедная неделя.