В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

Новости Беларуси. С одной из главных площадей Гродно стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь лежал через весь центр, с посещением знаковых объектов города – Старого замка, Фарного костёла, Коложской церкви. Огонь по улицам пронесли известные люди и титулованные спортсмены – олимпийские чемпионы разных лет. Жители радушно встречали факелоносцев.

Иван Тихон, чемпион мира в метании молота:

«Пламени мира» атлеты, спортсмены, которые достигают высоких результатов, посвятили всю свою жизнь, в том числе и я. Соответственно, эта символ спорта. Это трепетное, важное, для меня – ответственно.

Иван Едешко, олимпийский чемпион по баскетболу:

Я всегда приезжаю в Гродно с душевным подъемом. А когда меня пригласили участвовать в этом – не важно в каком городе, я сказал «Только в Гродно». Я его люблю и считаю, что это лучший город Земли.

В честь прибытия в Гродно огня на площади Ленина устроили большой звёздный концерт. Акцентом праздника стало баскетбольное кольцо. На глазах нескольких сотен зрителей Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принёс сборной Советского Союза золото на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Чулкова, житель Гродно:

У нас в Гродно таких событий никогда не было, конечно, мы очень рады. Плюс еще такой концерт замечательный, у нас столько талантов в Гродно, поэтому мы очень рады.