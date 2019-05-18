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В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

18 мая 2019 19:14
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Новости Беларуси. С одной из главных площадей Гродно стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972 -1

Путь лежал через весь центр, с посещением знаковых объектов города – Старого замка, Фарного костёла, Коложской церкви. Огонь по улицам пронесли известные люди и титулованные спортсмены – олимпийские чемпионы разных лет. Жители радушно встречали факелоносцев.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972 -4

Иван Тихон, чемпион мира в метании молота:
«Пламени мира» атлеты, спортсмены, которые достигают высоких результатов, посвятили всю свою жизнь, в том числе и я. Соответственно, эта символ спорта. Это трепетное, важное, для меня – ответственно.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972 -7

Иван Едешко, олимпийский чемпион по баскетболу:
Я всегда приезжаю в Гродно с душевным подъемом. А когда меня пригласили участвовать в этом – не важно в каком городе, я сказал «Только в Гродно». Я его люблю и считаю, что это лучший город Земли.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972 -10

В честь прибытия в Гродно огня на площади Ленина устроили большой звёздный концерт. Акцентом праздника стало баскетбольное кольцо. На глазах нескольких сотен зрителей Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принёс сборной Советского Союза золото на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972 -13

Чулкова, житель Гродно:
У нас в Гродно таких событий никогда не было, конечно, мы очень рады. Плюс еще такой концерт замечательный, у нас столько талантов в Гродно, поэтому мы очень рады.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972 -16

Огонь, который зажигает идеей большого праздника всех жителей Беларуси. 19 мая «Пламя мира» пронесут на Августовском канале. В маршруте эстафеты огня II Европейских игр по Гродненской области – Волковысский, Новогрудский, Лидский, Кореличский, Сморгонский и Островецкий районы.

# Европейские игры # Иван Тихон # Иван Едешко # Фотофакт

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