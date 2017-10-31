Футбольная Лига чемпионов возвращается на европейские стадионы: какие матчи пройдут 31 октября

Новости мира. Футбольная Лига чемпионов вечером 31 октября вернется на европейские стадионы. Команды из групп A, B, C и D проведут матчи 4-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Их афиши – зеркальное отображение вывесок 2-недельной давности, как это обычно и бывает на экваторе группового этапа. «Рома» и «Челси», которые 18 октября выдали в Лондоне увлекательную «перестрелку» – 3:3, на этот раз будут выяснять отношения в Риме.

Шотландский «Селтик» при родных трибунах попробует сдержать натиск «Баварии», которая на родной арене разгромила клуб из Глазго – 3:0. Здесь же, в пуле под буквой B, ПСЖ (еще не терявший очков и даже не пропустивший ни одного мяча) проэкзаменует «Андэрлехт». Московскому ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, необходимо кровь из носу побеждать в Базеле, дабы сохранить шансы на плей-офф.