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Александр Лукашенко – белорусским биатлонисткам: «Девчата, вы сотворили настоящий подвиг»

22 февраля 2018 16:44
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Новости Беларуси. С завоеванием золотой медали Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко в частности отметил: «Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества. Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы. Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность, выдержку и высочайшее мастерство», – говорится в поздравлении. 

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Также Александр Лукашенко присвоил звание «Заслуженный мастер спорта» Надежде Скардино, Ирине Кривко и Динаре Алимбековой. Каждая из участниц команды награждена Орденом «За личное мужество». 

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# Александр Лукашенко # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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