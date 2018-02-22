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Цупер впервые прокомментировала скандал с Кушниром

22 февраля 2018 15:36
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Новости Беларуси. Фристайлистка Алла Цупер на Олимпиаде в Пхенчхане остановилась в шаге от медали. Прилетев с Игр, она прокомментировала непопадание Антона Кушнира в финал турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гришин о скандале с Кушниром: я пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку  

Алла Цупер, участник команды Беларуси по фристайлу:  
Мое мнение, что засудили его. Мы просто не ожидали, что будет такой результат. Он прыгнул свои прыжки на высокий результат, а судьи решили по-другому.  

# Алла Цупер # Зимняя Олимпиада – 2018

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