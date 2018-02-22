Козеко: «Против нас начали применять запрещенные приемы – это лишний раз подтверждает наш уровень»

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты 22 февраля вернулись с Олимпийских игр. Нашу команду встречали болельщики и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко прокомментировал скандал вокруг Антона Кушнира.

Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:

То, что против нас начали применять какие-то такие, знаете, черные запрещенные приемы – это лишний раз подтверждает наш уровень. Высшая оценка мастерства нашей страны, наших спортсменов.