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Козеко: «Против нас начали применять запрещенные приемы – это лишний раз подтверждает наш уровень»

22 февраля 2018 15:34
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты 22 февраля вернулись с Олимпийских игр. Нашу команду встречали болельщики и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юрий Купрацевич: «Мы потеряли олимпийского чемпиона как спортсмена»  

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко прокомментировал скандал вокруг Антона Кушнира. 

Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:  
То, что против нас начали применять какие-то такие, знаете, черные запрещенные приемы – это лишний раз подтверждает наш уровень. Высшая оценка мастерства нашей страны, наших спортсменов.  

# Фотофакт # Николай Козеко # Зимняя Олимпиада – 2018

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