Конный спорт. Ратомка готовится принять два международных турнира, чемпионат Беларуси и семинар. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Ратомка на следующей неделе примет сразу четыре конных мероприятия одновременно: два международных турнира, чемпионат Беларуси и семинар, ообщили в программе «СТВ-Спорт».

На участие в соревнованиях заявились все сильнейшие отечественные конники, а также гости из пяти стран. На пресс-конференции организаторы поделились планами на предстоящий форум и не только.

Белорусские конники-профессионалы уже готовятся к олимпийской лицензионной гонке, которая стартует в 2019 году. Сейчас у наших всадников в троеборье появился шанс попасть на главные игры четырехлетия – не только в личном, но и командном первенстве.

Александр Фомин, член национальной команды Беларуси по конному троеборью:

На сегодняшний момент квалификация есть только у меня с Мартини для 2019 года. На этих соревнованиях еще будет пытаться выполнить квалификацию Воронько Роман на лошади Дервиш. И мы ждем хороших результатов от Александра Зеленко и Елины Телепушкиной, которая к следующему году подготовит своих лошадей для уровня CCI 3 звезды, на которых они могут квалифицироваться для соревнований, где будут разыгрываться командные лицензии на Олимпийские игры.

Сергей Дражин, председатель ОО «Белорусская федерация конного спорта»:

Я гарантирую, что если спортсмены завоюют лицензии или командные лицензии, федерация сделает всё для того, чтобы они поехали. Минимум поставили задачу – одна лицензия индивидуальная по выездке и одна лицензия по троеборью. Это минимум. Максимум – одна лицензия по выездке и командная лицензия по троеборью.



Сильнейшие белорусские всадники в троеборье, а также гости из пяти стран с 26 по 29 июля в Ратомке будут определять сильнейших на квалификационном международном турнире уровня трех, двух и одной звезд.

В рамках соревнований пройдет чемпионат Беларуси по выездке, а также международный старт двух звезд, в котором белорусы будут бороться за попадание в национальную команду.