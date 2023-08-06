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Белорусы завоевали 14 медалей по итогам первого соревновательного дня II Игр стран СНГ

06 августа 2023 07:53
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Новости Беларуси. Спортивный мультифорум открыт. И первый же официальный день состязаний завершился для нашей команды довольно успешно – в копилке уже 14 наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое золото стране принесли грации – юниорки в групповых упражнениях.

Белорусы завоевали 14 медалей по итогам первого соревновательного дня II Игр стран СНГ-1

Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Алина Горносько стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. В командном турнире наши девушки также стали вторыми.

Белорусы завоевали 14 медалей по итогам первого соревновательного дня II Игр стран СНГ-4

Три медали на счету белорусских тяжелоатлетов – одно серебро и две бронзы. Вторую награду высшей пробы для страны в турнире мастеров греко-римской борьбы завоевал Абубакар Хаслаханов. Серебро взял Илья Битеев, а Илья Мелещик и Павел Глинчук стали бронзовыми призерами. Еще четыре медали положили в общую копилку наши дзюдоисты. На вторую ступень пьедестала взошла Арина Макеенко. Софья Воропай, Григорий Зурначян и Матвей Сычев – обладатели бронзы.

Белорусы завоевали 14 медалей по итогам первого соревновательного дня II Игр стран СНГ-7

В общем медальном зачете Беларусь на третьей строке. Однако Игры только начались, и у наших спортсменов еще есть время для новых побед.

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# Игры стран СНГ # Алина Горносько # Абубакар Хаслаханов # Павел Глинчук # Арина Макеенко # Фотофакт

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