Белорусы завоевали 14 медалей по итогам первого соревновательного дня II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Спортивный мультифорум открыт. И первый же официальный день состязаний завершился для нашей команды довольно успешно – в копилке уже 14 наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое золото стране принесли грации – юниорки в групповых упражнениях.

Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Алина Горносько стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. В командном турнире наши девушки также стали вторыми.