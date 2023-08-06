Белорусы завоевали 14 медалей по итогам первого соревновательного дня II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Спортивный мультифорум открыт. И первый же официальный день состязаний завершился для нашей команды довольно успешно – в копилке уже 14 наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое золото стране принесли грации – юниорки в групповых упражнениях.
Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Алина Горносько стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. В командном турнире наши девушки также стали вторыми.
Три медали на счету белорусских тяжелоатлетов – одно серебро и две бронзы. Вторую награду высшей пробы для страны в турнире мастеров греко-римской борьбы завоевал Абубакар Хаслаханов. Серебро взял Илья Битеев, а Илья Мелещик и Павел Глинчук стали бронзовыми призерами. Еще четыре медали положили в общую копилку наши дзюдоисты. На вторую ступень пьедестала взошла Арина Макеенко. Софья Воропай, Григорий Зурначян и Матвей Сычев – обладатели бронзы.