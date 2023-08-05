Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусская земля принимает Игры стран Содружества Независимых Государств. Вновь к нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире. Так же, как и четыре года назад, когда на наших стадионах звучали победные фанфары II Европейских игр. Их огонь, зажженный в Минске, не погас. Он горит верой в олимпийские идеалы, истинную справедливость и спортивное братство. Он объединяет настоящих друзей, верных и надежных людей с железным характером. Он собрал нас вместе. Здесь царит прекрасная атмосфера. Вы создаете ее своими эмоциями, открытостью, дружелюбием. Спасибо вам огромное! Признателен руководству стран – участниц СНГ. Всех стран, которые приехали к нам. Вы оказали Беларуси доверие. И мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее. И это будущее в наших руках.