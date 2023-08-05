Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире»

Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных – людей, способных постоять за честь страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных – людей, способных постоять за честь страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под сводами «Минск-Арены» собрались сотни зрителей. Миллионы следили за происходящим онлайн. Международный спортивный форум будет проведен на достойном уровне, подчеркнул наш Президент. Игры стран СНГ – праздник спорта. Здесь нет места политике и сохраняется смысл олимпийского движения. А все команды защищают честь национальных флагов. Итак, II Игры стран Содружества объявлены открытыми.
Наш политический обозреватель Евгений Пустовой расскажет подробнее.
О спорт – ты мир! И сегодня этот мир вместило сердце нашей страны. Добро пожаловать в Беларусь. Пришло время сильных и смелых. Все это названия эпизодов канвы грандиозного открытия. Открыть нашу страну миру помогает свыше 1 000 артистов. Говорит и показывает гостеприимная земля силы. Официальный Минск.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская земля принимает Игры стран Содружества Независимых Государств. Вновь к нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире. Так же, как и четыре года назад, когда на наших стадионах звучали победные фанфары II Европейских игр. Их огонь, зажженный в Минске, не погас. Он горит верой в олимпийские идеалы, истинную справедливость и спортивное братство. Он объединяет настоящих друзей, верных и надежных людей с железным характером. Он собрал нас вместе. Здесь царит прекрасная атмосфера. Вы создаете ее своими эмоциями, открытостью, дружелюбием. Спасибо вам огромное! Признателен руководству стран – участниц СНГ. Всех стран, которые приехали к нам. Вы оказали Беларуси доверие. И мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее. И это будущее в наших руках.