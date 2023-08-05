Игры, СМИ и Беларусь. Что думают о нашей стране иностранные журналисты?

Новости Беларуси. К событиям Игр приковано внимание спортивных журналистов всех стран СНГ и не только. Почти 70 представителей иностранных СМИ уже прошли аккредитацию. А первые материалы разлетаются по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алина Мычко пообщалась с коллегами из-за рубежа. Главный пресс-центр Игр работает в стенах университета физической культуры. Это настоящая новостная кухня. Работа кипит с 8 утра до позднего вечера. Именно здесь корреспонденты готовят свои материалы к эфиру. Шафоат Талипжанова прибыла в Беларусь всего несколько дней назад, но уже активно делится новостями из Минска с соотечественниками.

«Минск-Арена» – один из крупнейших и высокотехнологичных спортивных комплексов Европы, выдающийся пример современной архитектуры Беларуси. На площадках минского комплекса могут проводиться состязания более чем 25 видов спорта. Два корреспондента, оператор, блогер. Первые материалы информационной команды Узбекистана улетели буквально с трапа самолета. Рассказали зрителям о том, как их встретила наша страна, подготовили несколько роликов о Минске и организации Игр.

Шафоат Талипжанова, старший редактор новостной программы (Узбекистан):

Встретили нас очень приветливо, организованно. Прямо с аэропорта было видно, что Беларусь подготовилась к Играм тщательно. Везде баннеры, и ощущается, что здесь проходит такое большое спортивное мероприятие. Вы здорово постарались. Нам очень приятно здесь. Погода такая хорошая, ветер. У нас там, в Ташкенте, в Узбекистане, 50 градусов жары, но здесь мы чувствуем себя как весной, здесь очень красиво, мне понравилась Беларусь.

Пока в центре внимания наших коллег спортивные события, но Шафоат интересны и белорусские достопримечательности. Беловежская пуща, Березинский заповедник, Мирский замок и Брестская крепость – из Беларуси девушка хочет увезти не только приятные впечатления, но и масштабный репортаж о нашей стране. А немного позже планирует вернуться сюда еще раз, но уже в качестве туриста.

Шафоат Талипжанова:

И догори у вас очень хорошие! Мне все понравилось. Особенно стадион легкой атлетики. И вчера побывали во Дворце художественной гимнастики. Очень красивый, такой шикарный, масштабный дворец. И соревнования были очень красивые, зрелищные, под овациями бурными. Поэтому все интересно. Очень хочется побывать на всех спортивных объектах. Мы постараемся. «Все максимально доброжелательны». Почти 70 иностранных журналистов получили аккредитацию на II Игры стран СНГ