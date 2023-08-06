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Владимир Путин: II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой консолидирующий потенциал

06 августа 2023 07:29
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Приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ направил президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Путин пожелал всем присутствующим ярких, незабываемых впечатлений, а спортсменам – новых достижений.

Владимир Путин: II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой консолидирующий потенциал-1

Владимир Путин, президент России:
Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков. И в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать. Уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов.

Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире». Читайте здесь.

# Игры стран СНГ # общество # Владимир Путин # Фотофакт

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