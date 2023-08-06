Владимир Путин: II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой консолидирующий потенциал

Приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ направил президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Путин пожелал всем присутствующим ярких, незабываемых впечатлений, а спортсменам – новых достижений.

Владимир Путин, президент России:

Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков. И в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать. Уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов.