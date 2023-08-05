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Два белоруса вышли в финал II Игр стран СНГ по греко-римской борьбе

05 августа 2023 18:22
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Солигорск принимает турнир по греко-римской борьбе. Сегодня наши спортсмены стойко сражались, проявили волю к победе и будут бороться за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два белоруса вышли в финал II Игр стран СНГ по греко-римской борьбе-1

Два белорусских борца Илья Битеев, выступающий в весовой категории до 82 килограммов, и Абубакар Хаслаханов, категория до 97 килограммов, вышли в финал и будут оспаривать высшие награды турнира.

# Греко-римская борьба # Фотофакт

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