Два белоруса вышли в финал II Игр стран СНГ по греко-римской борьбе

Солигорск принимает турнир по греко-римской борьбе. Сегодня наши спортсмены стойко сражались, проявили волю к победе и будут бороться за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорск принимает турнир по греко-римской борьбе. Сегодня наши спортсмены стойко сражались, проявили волю к победе и будут бороться за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Два белорусских борца Илья Битеев, выступающий в весовой категории до 82 килограммов, и Абубакар Хаслаханов, категория до 97 килограммов, вышли в финал и будут оспаривать высшие награды турнира.