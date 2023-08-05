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Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?

05 августа 2023 18:29
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Новости Беларуси. На главной чемпионской площадке Беларуси открыли турнир по гандболу II Игр стран СНГ. В Бресте приветствовали сборные Беларуси, России, Кыргызстана и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования уже стартовали. А в это время в самом сердце города развернулась масштабная фан-зона с фестивалем мороженого, сетом электронной музыки и прямой трансляцией II Игр СНГ.

Атмосфера самого яркого старта в репортаже Кристины Протосовицкой.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-1

Арена многократных чемпионов Беларуси – команды БГК имени Мешкова, которая встречала много громких побед, на четыре дня погрузится в спортивные баталии II Игр СНГ. Старт гандбольному турниру дали ярко!

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-4

Балетные «па» соседствуют с современными танцевальными стилями и даже элементами карнавала. Громкие овации сборным от зрителей и по белорусской традиции караваи – символ гостеприимства и радушия брестской земли.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-7

Андрей Балецкий, генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола:
Церемонию открытия можно как учебное пособие показывать (подробнее).

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-10

Команду все знают наши! Одни чемпионы, кубка мира завоевывали. Молодцы!

Время ярких побед в Бресте зажгли на главной пешеходной улице города. Фан-зона – это интерактивные развлечения для детей и взрослых.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-13

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
В поддержку наших участников мы организовали эту фан-зону. И попробовали параллельно с просмотром еще удовлетворить самым любимым, что есть в Бресте. Это наше брестское, кобринское мороженое.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-16

Фестиваль мороженого – того самого, о котором уже слагают легенды по всей Беларуси. Из Кобрина в Брест для фанатов II Игр стран СНГ привезли более 400 килограммов сладкого лакомства. Мягкое, в рожке и на палочке, с посыпкой и шоколадной крошкой – устоять не могут дети, устоять не могут взрослые. Эксклюзив – тайская подача белорусского хита.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-19

Жареное мороженое в тайском стиле. Впервые такую подачу придумали в Таиланде для привлечения туристов. Мы переняли технологию.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-22

Наталья Козинская, специалист по маркетингу Кобринского маслодельно-сыродельного завода:
Многие стали спрашивать, а у вас хватит его до конца мероприятии? Не переживайте, Кобрин не так далеко. Если что, мы можем всегда с машиной съездить и привезти.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-25

Детям вообще здорово. Мы за ребенком приехали попробовать.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-28

В обычное время он отзывается на имя Мироша, но не сегодня – Рысик. Робот-партнер выберет вам вкус мороженого и вежливо возмутиться, если встанете на его пути. И не только!

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-31

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сегодня, в день старта Игр стран СНГ, что он может?

Дарья Курилюк, маркетолог Брестского государственного технического университета:
Он сегодня приветствует болельщиков и желает удачи спортсменам.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-34

На связи с Брестом спортивные площадки из девяти городов Беларуси, где стартовали соревнования Игр. Выбрать свой вид спорта, за который болеть, может каждый.

Фан-зоны с прямой трансляцией и фестиваль мороженого! Как встречают Игры стран СНГ в Бресте?-37

Кристина Протосовицкая:
Фан-зона в Бресте – это не только вкусный десерт, а, конечно же, трансляция главных соревнований этого лета. Они идут со всех городов. И наблюдать за баталиями можно в комфортных условиях.

Громкие победы, рекорды, чемпионство и золотые результаты – обратный отсчет начался! На ближайшую неделю Брест станет столицей гандбола и плавания. Следить обещают пристально.

# Игры стран СНГ # Кристина Протосовицкая # Сергей Лободинский # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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