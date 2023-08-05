Для детей личные рекорды – это впечатления. Результаты первых двух дней II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Главной спортивной ареной II Игр стран СНГ остается Минск. Столица принимает 10 видов спорта. И первое золото мультифорума сегодня, 5 августа, завоевано именно здесь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Более подробно – в нашем обзоре.

Во Дворце художественной гимнастики сегодня было красиво, зрелищно и музыкально. Алина Горносько, Елизавета Зорькина, Арина Аверина, Лала Крамаренко, Анна Попова – для граций мирового уровня турнир в Минске стал первым официальным международным стартом за долгое время. И борьба была яркой! Фаворитки представили сильнейшие программы. К слову, именно гимнастки и принесли нашей стране первое золото мультифорума. В многоборье среди юниорок белоруски показали лучший результат в групповом упражнении.

Наши грации захватили лидерство после первого вида программы и сохранили преимущество. В победный состав сборной вошли Анна Шакун, Валерия Малькович, Таисия Ерчак, Агния Селиванова, Злата Бученкова и Кирьяна Шевцова.

Юниорская команда Беларуси по художественной гимнастике:

Нам было не тяжело, просто эмоции, вот это все присутствует всегда.

– Тяжело было на тренировках.

– Турнир такой, конечно, для нас домашний. Но думаю, что даже для приезжих из других стран он тоже будет как домашний. Поддержка с трибун, и все настолько до мелочей продумано, что, правда, очень приятно здесь находиться. «Можно выдохнуть». Белорусские гимнастки выиграли золото в многоборье на II Играх стран СНГ. Читайте здесь.

Мария Гончарова, старший тренер юниорской команды по художественной гимнастике:

Завтра еще финал, еще два вида, будем бороться, будем выигрывать.

Вторыми стали россиянки, а бронзу завоевали спортсменки из Азербайджана. И неудивительно, что главная борьба разворачивается между грациями Беларуси и России. В индивидуальном многоборье весь пьедестал остался за представительницами стран-фавориток. Наша Алина Горносько заняла второе место. Компанию ей составили россиянки. Золото у Лалы Краморенко, бронза – у Анны Поповой. Завтра грации продолжат борьбу за награды.

В самом сердце столицы на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» стартовал турнир королевы спорта – легкой атлетики. За награды II Игр стран СНГ начали борьбу легкоатлеты не старше 14 лет из девяти стран. Наши юные спортсмены на главном старте сезона уже обновляют личные рекорды, но главная борьба еще впереди.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Турнир отличается тем, что дети приезжают на любые соревнования – для них это личные рекорды. А личные рекорды – это яркие впечатления, эмоции, которые не сдерживают, не скрывают, а дарят зрителям и болельщикам. Все хотят победить, стремятся победить российскую команду, которая в числе лидирующих, и у них тоже есть лидеры в сегодняшних забегах. Я так думаю, что будет борьба интересная. Особенно то, что многоборцы начали, они идут плотно.

Во второй день соревнований свое выступление начали многоборцы, а представители гладкого спринта разыграли путевки в финал. Все белорусы, вышедшие сегодня на старт, продолжат борьбу в главных забегах. И уже завтра легкоатлеты разыграют первые медали.