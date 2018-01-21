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В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей

21 января 2018 14:43
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Новости Беларуси. Ну а 21 января по всему миру отмечают День снега. Юных любителей зимних видов спорта собрал на одном склоне  горнолыжный центр «Силичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей -1

Там прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей. 120-метровую трассу преодолели десятки человек. Приехали они сюда из различных регионов Беларуси и России.

В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей -3

Дмитрий Евменчик, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Все спортсмены будут проходить одну трассу, у нас 3 возрастные категории среди любителей от 3 до 5, от 6 до 9 и от 9 до 12 лет. Будут учитываться скорость, время, качество езды.

В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей -5

Виктория Владыко, участник соревнований:
Занимают горными лыжами с 4 лет, вот уже 5 лет. Хочу стать самой крутой спортсменкой в горнолыжном мире и стать олимпийской чемпионкой.

В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей -7

Дмитрий Евдокимов, участник соревнований:
Мне 10 лет, я приехал из Смоленска. Мне нравится горнолыжный спорт, я научился за 3 дня и да, я хочу стать профессионалом.

В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей -9

Соревнования проходят уже в 8 раз. И каждый год вместе с детьми растут и их результаты. Несмотря на то, что многие из них – любители, уровень подготовки – совсем как у профессионалов. Кроме незабываемых впечатлений, победители увезли домой дипломы, медали и памятные призы.

В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей -11

# Фотофакт # Горнолыжный спорт # Дмитрий Евменчик # Виктория Владыко # Дмитрий Евдокимов

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