В «Силичах» прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей

Новости Беларуси. Ну а 21 января по всему миру отмечают День снега. Юных любителей зимних видов спорта собрал на одном склоне горнолыжный центр «Силичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей. 120-метровую трассу преодолели десятки человек. Приехали они сюда из различных регионов Беларуси и России.

Дмитрий Евменчик, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Все спортсмены будут проходить одну трассу, у нас 3 возрастные категории среди любителей от 3 до 5, от 6 до 9 и от 9 до 12 лет. Будут учитываться скорость, время, качество езды.

Виктория Владыко, участник соревнований:

Занимают горными лыжами с 4 лет, вот уже 5 лет. Хочу стать самой крутой спортсменкой в горнолыжном мире и стать олимпийской чемпионкой.

Дмитрий Евдокимов, участник соревнований:

Мне 10 лет, я приехал из Смоленска. Мне нравится горнолыжный спорт, я научился за 3 дня и да, я хочу стать профессионалом.