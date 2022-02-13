Белорусские батутисты взяли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Белорусские батутисты выиграли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские батутисты выиграли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вне конкуренции в Баку оказался Иван Литвинович. Олимпийский чемпион получил от судей 61,85 балла и оказался недосягаемым для соперников. Вторую сумму набрал другой наш представитель – Андрей Буйлов.
Компанию белорусам на пьедестале составил спортсмен из Казахстана Данил Муссабаев. Но на этом наши парни не остановились: объединившись в дуэт, они выиграли золото в синхронных прыжках.