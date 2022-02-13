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Белорусские батутисты взяли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира

13 февраля 2022 13:16
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Новости Беларуси. Белорусские батутисты выиграли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские батутисты взяли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира-1

Вне конкуренции в Баку оказался Иван Литвинович. Олимпийский чемпион получил от судей 61,85 балла и оказался недосягаемым для соперников. Вторую сумму набрал другой наш представитель – Андрей Буйлов.

Белорусские батутисты взяли сразу три медали на дебютном этапе Кубка мира-4

Компанию белорусам на пьедестале составил спортсмен из Казахстана Данил Муссабаев. Но на этом наши парни не остановились: объединившись в дуэт, они выиграли золото в синхронных прыжках.

# Батут # Иван Литвинович # Андрей Буйлов # Данил Муссабаев # Фотофакт

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