Белорусские теннисисты узнали своих соперников на австралийском Большом шлеме

Состоялась жеребьевка первого в сезоне Большого шлема – открытого чемпионата Австралии по теннису. Своих дебютных соперников узнали четверо белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятая ракетка планеты Арина Соболенко в стартовом матче сразится с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой. Она в мировой классификации занимает 72-е место. Виктория Азаренко померится силами с Софией Кенин. Американка, к слову, взяла титул в Мельбурне в 2020 году. Наша спортсменка побеждала на австралийских кортах в 2012-м и 2013-м. Нынче же Азаренко входит в топ-30 на планете, а ее визави находится за пределами второй сотни.

Александре Саснович в соперницы досталась Бренда Фрухвиртова из Чехии – она пробилась в основную сетку через квалификацию. И, наконец, Илья Ивашко будет играть со спортсменом из Нидерландов Зандшульпом.

Соревнования стартуют 16 января. Наши теннисисты на первом в сезоне турнире Большого шлема выступят в нейтральном статусе.