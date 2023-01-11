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«Борьба будет упорной». Белорусские стрелки оценили свои перспективы на Кубке страны

11 января 2023 19:13
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Новости Беларуси. В Спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко состоялась церемония открытия первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера БССР и СССР Анатолия Юрчика, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Подробнее.

«Борьба будет упорной». Белорусские стрелки оценили свои перспективы на Кубке страны-1

Данный старт традиционный и проходит уже восьмой год кряду. Однако на этот раз бороться за призы против наших спортсменов будут российские стрелки. Зарубежное представительство на турнире внушительно. На первом этапе Кубка выступят более 50 россиян.

«Борьба будет упорной». Белорусские стрелки оценили свои перспективы на Кубке страны-3

Владимир Чернов, спортсмен национальной команды по пулевой стрельбе:
Соревнования все волнительные, и соперники очень сильные. Потому что российская сборная является одной из ведущих сборных в мире по пулевой стрельбе, поэтому борьба будет упорной. Будем давать отпор. Когда ты соревнуешься только со своими ребятами, которых знаешь давно, это чуть-чуть не то, а когда есть кто-то новый и кто-то посильнее, это всегда лучше. Будем бороться за медали, побеждать.

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# Спортивные соревнования # Владимир Чернов

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