Минское «Динамо» потерпело поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ

Минское «Динамо» открыло домашнюю серию поражением от «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» открыло домашнюю серию поражением от «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Западной конференции «зубры» находятся вне зоны плей-офф, поэтому сейчас важно заработать максимальное количество баллов. Соперник вполне располагал к тому, чтобы в первом же домашнем поединке добиться успеха. И болельщики ждали от команды только победы. Однако уже со старта противостояния стало понятно, что легкой прогулки не будет. «Драконы» открыли счет на 14-й минуте первого периода, а во втором увеличили отрыв.
Итоговые цифры противостояния – 6:2 в пользу гостей из Пекина. Следующий матч подопечные Вудкрофта проведут 13 января против «Амура».
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