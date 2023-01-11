Минское «Динамо» потерпело поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ

В Западной конференции «зубры» находятся вне зоны плей-офф, поэтому сейчас важно заработать максимальное количество баллов. Соперник вполне располагал к тому, чтобы в первом же домашнем поединке добиться успеха. И болельщики ждали от команды только победы. Однако уже со старта противостояния стало понятно, что легкой прогулки не будет. «Драконы» открыли счет на 14-й минуте первого периода, а во втором увеличили отрыв.