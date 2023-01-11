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Минское «Динамо» потерпело поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ

11 января 2023 18:48
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Минское «Динамо» открыло домашнюю серию поражением от «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» потерпело поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ-1

В Западной конференции «зубры» находятся вне зоны плей-офф, поэтому сейчас важно заработать максимальное количество баллов. Соперник вполне располагал к тому, чтобы в первом же домашнем поединке добиться успеха. И болельщики ждали от команды только победы. Однако уже со старта противостояния стало понятно, что легкой прогулки не будет. «Драконы» открыли счет на 14-й минуте первого периода, а во втором увеличили отрыв.

Минское «Динамо» потерпело поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ-4

Итоговые цифры противостояния – 6:2 в пользу гостей из Пекина. Следующий матч подопечные Вудкрофта проведут 13 января против «Амура».

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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