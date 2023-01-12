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Хоккей. Владислав Колячонок добавил очередное результативное действие в свою копилку

12 января 2023 10:52
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Второй матч за два дня и второй кряду ассист. Владислав Колячонок вновь отличился результативной передачей в чемпионате АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Владислав Колячонок добавил очередное результативное действие в свою копилку-1

Как и ранее, это не уберегло его команду от поражения. «Тусон» вновь оступился. Сильнее был клуб «Милуоки». Наш защитник был причастен к третьему взятию ворот. Вернее, он сам его и организовал. Колячонок мощно щелкнул от синей линии, а партнер только подставил клюшку. Таким образом, у белоруса появилось восьмое результативное действие за сезон.

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# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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