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Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла в полуфинале на турнире в Питере

30 июля 2022 19:13
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Новости Беларуси. Мужская волейбольная сборная Беларуси не смогла пробиться в финал турнира памяти Вячеслава Платонова, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 30 июля в полуфинале наши парни потерпели поражение от российской молодежки.  

Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла в полуфинале на турнире в Питере-1

Поединок выдался сложным и напряженным. Первую партию выиграли белорусы – 25:17, соперник взял верх во второй – 25:22. В третьем сете наша команда была сильнее – 25:22, а в четвертом уступила россиянам – 19:25. Решающая пятая партия оказалась за российскими волейболистами – 15:11. Таким образом, наша сборная уступила со счетом 2:3 молодежной сборной России. Завтра, 31 июля, белорусы сыграют в матче за третье место.  

Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла в полуфинале на турнире в Питере-4

Также сегодня солигорский «Шахтер» оспаривал пятую позицию в матче с «Динамо» из Ленинградской области. Команда Виктора Бекши выиграла 3:2 и заняла итоговое 5-е место.  

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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