Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла в полуфинале на турнире в Питере

Новости Беларуси. Мужская волейбольная сборная Беларуси не смогла пробиться в финал турнира памяти Вячеслава Платонова, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 30 июля в полуфинале наши парни потерпели поражение от российской молодежки.

Поединок выдался сложным и напряженным. Первую партию выиграли белорусы – 25:17, соперник взял верх во второй – 25:22. В третьем сете наша команда была сильнее – 25:22, а в четвертом уступила россиянам – 19:25. Решающая пятая партия оказалась за российскими волейболистами – 15:11. Таким образом, наша сборная уступила со счетом 2:3 молодежной сборной России. Завтра, 31 июля, белорусы сыграют в матче за третье место.