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Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?

17 ноября 2020 19:52
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Новости Беларуси. Подготовка к главным играм четырехлетия продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители НОКа, Министерства спорта и туризма и национальных команд обсуждали подготовку к Олимпийским играм.

Можно ли полноценно готовиться в Беларуси и какие сложности вносит в тренировочный процесс пандемия – узнавала Ирина Петыш.

Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?-1

Плод каждодневного труда в период пандемии уже виден и у пловцов: на Международной лиге плавания в Будапеште обладатели олимпийских лицензий Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович поочередно обновляют национальные рекорды, а порой и международные.

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На тренировки пловцов, в отличии, например, от велогонщиков на шоссе, рельеф не влияет: главное, что бассейн есть. Однако перед федерацией встал другой вопрос: как готовить команду? Вместе или децентрализовано?

Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?-4

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
На данном этапе мы для себя приняли решение пока децентрализовать спортсменов: четыре спортсмена у нас находятся в Венгрии, один осуществляет подготовку в Бресте, один в Витебске, один в Гомеле. Остальные спортсмены на двух базах в Минске.

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Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?-7

Так белорусские спортсмены и тренируются: адаптируясь под новые условия и не теряя оптимизма. Какими будут итоги такой непривычной подготовки в пятилетний цикл, предсказать не может никто. Но, как говорится, дома и родные стены помогают, поэтому остается надеяться, что и на тренировочный процесс это правило распространяется.

# Плавание # Ирина Петыш # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Элла Селицкая # Фотофакт

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