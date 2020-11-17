Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?

Можно ли полноценно готовиться в Беларуси и какие сложности вносит в тренировочный процесс пандемия – узнавала Ирина Петыш.

Новости Беларуси. Подготовка к главным играм четырехлетия продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители НОКа, Министерства спорта и туризма и национальных команд обсуждали подготовку к Олимпийским играм.

Плод каждодневного труда в период пандемии уже виден и у пловцов: на Международной лиге плавания в Будапеште обладатели олимпийских лицензий Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович поочередно обновляют национальные рекорды, а порой и международные.

Юрий Моисевич о подготовке к Олимпийским играм: «Сильно жаловаться нам не стоит»

На тренировки пловцов, в отличии, например, от велогонщиков на шоссе, рельеф не влияет: главное, что бассейн есть. Однако перед федерацией встал другой вопрос: как готовить команду? Вместе или децентрализовано?